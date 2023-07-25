Mustafa Sarıgül'e saldırı: 'Beyefendiyi 15 yıldır görmüyordum, çok değişmiş'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısının çıkışında bir kavga yaşandı. Gazetecilerin aktardığına göre 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e yumruk attı.

Olayın ardından binayı terk eden Tüysüz, basın mensuplarının soruları üzerine yumruklaşma iddiasını reddetti. SZC TV muhabiri Aslı Kurtuluş Mutlu, canlı yayında şunları söyledi:

"Sonra Turan Tüysüz'e sorduk. 'Arkadaşlar lütfen...' dedi, yanıt vermekten kaçındı. 'Yumruk attınız mı, yanlış bilgi vermeyelim' dedim. 'Yok, yok, yok' dedi. Ama birçok arkadaşımız görmüş. Olayın sonuna yetişmiştim ben de, Sarıgül'ün sendeleyerek yürüdüğü ana şahit oldum. Sorularımızın hiçbirine yanıt vermedi. Ufak bir tebessüm vardı yüzünde ama sinirli de gözüküyordu. İkili arasında önceki dönemde tartışma yaşandığı da ileri sürülen iddialar arasında. Sadece 'yumruk yok' dedi, ama gülümseyerek yanıt verdi."

Gazeteci Hilal Köylü de kişisel Twitter hesabında "Meclis koridorunda yumruklaşma gördüm, ne berbat gün" paylaşımında bulundu.

MUSTAFA SARIGÜL: NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM, BEYEFENDİYİ 15 YILDIR GÖRMÜYORUM

Tüysüz gibi Sarıgül de ilk açıklamasında yumruklaşma iddiası için "Yok, yok" yanıtını verdi.

"Ne olduğunu bilemiyorum. Ben beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum" diyen Sarıgül, şöyle devam etti:

"Yıllar önceden tanışıyoruz. Çok değişmiş. Son derece üzüldüm. İçeriğin ne olduğunu da bilmiyorum. Ben bilseydim milletvekili olduğunu, biraz daha fazla dinlerdim. Nerede ne konuşacağını bilmesi lazım. O konuşmaların hiçbirini dikkate almadan uzaklaştım."

ZAMANINDA SARIGÜL'Ü DESTEKLİYORDU

Bu sırada Tüysüz'ün 2005'te CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Mustafa Sarıgül'le birlikte hareket ettiği, hatta olaylı kongrede Divan Başkanı Şinasi Öktem'e yumruk attığı süreç akıllara geldi.

Eski milletvekili, hem bu kavga nedeniyle hem de kurultay salonuna silahla geldiği gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmiş, ardından partisinden istifa etmişti.