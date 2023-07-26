Mustafa Sarıgül'e Meclis’te yumruk atan Turan Tüysüz: İlk o vurdu

22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz, Meclis'te CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e yumruk attı. İlk etapta sorulara yanıt vermeyen Tüysüz, daha sonra "Ben onu ziyarete gittim. Orada Meclis’in kamerası var. İlk o bana yumruk attı" dedi.

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Mustafa Sarıgül'e Meclis’te yumruk atan Turan Tüysüz: İlk o vurdu

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Meclis kulisinde 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz tarafından saldırıya uğraması sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

Sarıgül, yaşananların ardından bir gazetecinin "Konu alacak verecek meselesi mi?" şeklindeki sorusuna ise "Ne olduğunu bilmiyorum; alacak verecek meselesinin yeri burası değil. Ben beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum, konuşma şekli hoş değildi. Konuşmalarını dikkate almadan uzaklaştım, iyi ki uzaklaştım" yanıtını vermiş; şikayetçi olmayacağını söylemişti.

Olayın yaşandığı ilk saatlerde net bir açıklama yapmaktan kaçınan Tüysüz, daha sonra 10Haber'e yaptığı açıklamada "Ne kadar borcu var size?" sorusuna "O uzun bir mesele boşver. Ama yüklü miktar borcu var. Biz onun için kavga ettik. CHP’den atıldık adam bizi tanımadığını söylüyor. Ayıp" diye yanıt verdi.

Tüysüz yumruk olayıyla ilgili ise "Ben onu ziyarete gittim. Orada Meclis’in kamerası var. İlk o bana yumruk attı" dedi.

Mustafa Sarıgül'e saldırı: 'Beyefendiyi 15 yıldır görmüyordum, çok değişmiş'Mustafa Sarıgül'e saldırı: 'Beyefendiyi 15 yıldır görmüyordum, çok değişmiş'Gündem

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Mustafa Sarıgül'e saldırı: 'Beyefendiyi 15 yıldır görmüyordum, çok değişmiş' Mustafa Sarıgül'e saldırı: 'Beyefendiyi 15 yıldır görmüyordum, çok değişmiş'
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