Yargı kararını verdi: Barış Akademisyenleri okula dönüyor

Ankara 21. İdare Mahkemesi, OHAL Komisyonu tarafından başvurusu reddedilen Barış Akademisyenleri hakkında ihlal kararı verdi.

Yargı kararını verdi: Barış Akademisyenleri okula dönüyor

Olağanüstü hal (OHAL) döneminde yayımlanan kanun hükmünde kararname (KHK) ile Ankara Üniversitesi görevlerinden ihraç edilen 'Barış Bildirisi' imzacısı akademisyenler Funda Şenol Cantek, Tezcan Durna, Nail Dertli ve Can Irmak Özinanır'ın OHAL Komisyonu’na yaptıkları başvurular olumsuz sonuçlandı.

Ankara 21. İdare Mahkemesi Cantek, Durna, Dertli ve Özinanır'ın davalarında ihlal kararı verdi ve akademisyenlerin üniversitedeki işlerine geri dönmelerinin yolu açıldı.

Ankara Üniversitesi yönetiminin karara itiraz etmemesi veya itirazının reddedilmesinin ardından kararın kesinleşmesiyle birlikte Barış Akademisyenleri 6 yılı aşkın süre sonra üniversitelerindeki görevlerine geri dönecek. 

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