Antakya künefesi AB'de tescillendi

"Antakya Künefesi", Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın başvurusu ile Avrupa Birliği’nde (AB) coğrafi işaret (PGI) olarak tescil edildi.  Türkiye’den AB coğrafi işaret olarak tescil edilen ürün sayısı dokuza çıktı. 

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Antakya künefesi AB'de tescillendi

Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Antakya künefesinin Antakya Ticaret ve Sanayi Odası başvurusu sonucunda AB’de coğrafi işaret olarak tescillendiği duyuruldu. 

Antakya künefesinin yanı sıra Türkiye’den AB’de coğrafi işaret olarak tescillenen diğer ürünler,  “Antep Baklavası/Gaziantep Baklavası”, “Aydın İnciri”, “Bayramiç Beyazı”, “Malatya Kayısısı”, “Aydın Kestanesi”, “Taşköprü Sarımsağı”, “Milas Zeytinyağı”,“Giresun Tombul Fındığı” olarak belirtildi. 

Avrupa Birliği Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Antakya Künefesi"nin AB'de tescil edilmesi, büyük deprem felaketinin ardından yaralarını sarmaya başlayan Hatay'ın tarihi ve kültürel mirasının korunmasına katkı sağlayacak.”

Antakya künefesi AB'de tescillendi - Resim : 1

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