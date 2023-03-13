CZN Burak'tan Taha Duymaz’ın ailesine ziyaret
CZN Burak, hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın ailesini ziyaret etti: “Taha kardeşimin ailesi ve Meryem annenin yanındayız.”
CZN Burak adıyla tanınan Burak Özdemir, Maraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın ailesini Hatay’da ziyaret etti.
Özdemir, o anlardan bazı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Özdemir paylaşımına, "Taha kardeşimin ailesi Meryem annenin yanına geldim.. Allah rahmet eylesin" notunu düştü.