'Vanlı Kara Haydar' Soruşturmasında Şok Detay! 43 Milyon Liralık Düğündeki 97 Takının 76’sı Altın Çıkmadı

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“Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın düğününde yaklaşık 43 milyon lira değerinde altın takıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Polis ekipleri ve MASAK’ın çalışmaları sonrasında Mehmet Fatih Tançalan, eşi Çağla Öz Tançalan ve bir yakını “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında düğünde takılan ziynet eşyalarına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda incelenen 97 parçanın 76’sının altın olmadığı belirtildi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA 'ALTIN DEĞİL' TESPİTİ

Rapora göre altın olmadığı belirlenen 76 parça arasında 21 burma bilezik, 37 desenli bilezik, çeşitli külçeler, 2 metre uzunluğundaki zincir, kemer ve Hint kolye de bulunuyor. Mehmet Fatih Tançalan ise savcılık ifadesinde düğünde takılan ziynet eşyalarının kiralık olduğunu ve düğün sonrasında sahiplerine teslim edildiğini öne sürdü.

'BAZI TAKILARIN SATIN ALINDIĞINI BİLİYORUM'

Van Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Çağla Öz Tançalan, savcılıktaki ifadesinde eşiyle 2015 yılında tanıştıklarını, 2022’de cezaevinden çıktıktan sonra ilişkilerinin başladığını anlattı. Sosyal medya fenomenliği yaptığını ve bir tekstil mağazasında satışla ilgilendiğini belirten Tançalan, eşinin ise galerisi ve kafesi bulunduğunu, gelirini bu işlerden elde ettiğini söylediğini aktardı. Bu yıl nisan ayında Muradiye’de nikah kıydıklarını belirten Tançalan, 10 Mayıs 2026’da İstanbul’da gerçekleştirdikleri nişanda kendisine kolye ve iki kelepçe bilezik takıldığını söyledi. Taç ve kemerin kuyumcudan ödünç alındığını ve daha sonra iade edildiğini belirten Tançalan, kolye ile iki kelepçe bileziğin ise Mehmet Fatih Tançalan ve ailesi tarafından satın alınarak götürüldüğünü söyledi. Çağla Öz Tançalan, eşinin tüm takıların kiralık olduğu yönündeki ifadesine ilişkin ise “Satın alındığını biliyorum” dedi.

'DÜĞÜNDEKİ TAKILARIN HEPSİNİ MEHMET FATİH GÖTÜRDÜ'

Van’da 6 Eylül’de gerçekleştirilen düğünün organizasyonunu eşinin yaptığını ancak masrafların nasıl karşılandığını bilmediğini ifade eden Tançalan, düğünde takılan bazı ziynet eşyalarının daha önceki nişanda kullanılan takılar olduğunu söyledi. Taç, kemer ve zincirin reklam karşılığında kiralandığını ve düğünün ardından sahiplerine verildiğini belirten Tançalan, bazı bileziklerin ise eşi tarafından kendisine takıldığını ancak nereden temin edildiklerini bilmediğini aktardı. Düğünden sonra tüm takıların kendisinden alındığını ve Mehmet Fatih Tançalan tarafından götürüldüğünü söyleyen Tançalan, daha sonra Muradiye’deki bir aramada odunlukta bulunan valizde söz konusu altınları gördüğünü anlattı. Bileziklerin imitasyon olduğunu ise haberlerden öğrendiğini belirten Tançalan, eşinin kendisine altınların fazlalığını “buranın aşiret bölgesi olduğu ve düğünlerde bu kadar altının takıldığı” sözleriyle açıkladığını söyledi.

MASAK RAPORUNDA 1,1 MİLYON LİRALIK KAR BEYANI

Çağla Öz Tançalan, MASAK raporuna ilişkin savcılık ifadesinde, 2020’den bu yana kendi beyanına dayanan 1,1 milyon liralık kar bildirimi bulunduğunu ve raporda bu gelir üzerinden asgari ücret seviyesinde bir yaşam standardına sahip olduğuna yer verildiğini anlattı. Mali işlemlerle muhasebecisinin ilgilendiğini belirten Tançalan, beyanların usulüne uygun olarak maliyeye bildirilip bildirilmediği konusunda bilgisinin olmadığını söyledi. Hesabına kaynağı belirsiz para girişi olmadığını ve “kara para aklama” suçlamasını kabul etmediğini belirten Tançalan, MASAK raporunda yer alan eşiyle arasındaki 1,5 milyon liralık para transferinin borç alışverişinden kaynaklandığını savundu.

ANNESİNE GÖNDERDİĞİ PARAYI 'BİRİKİM' OLARAK AÇIKLADI

Tançalan, annesine gerçekleştirdiği para transferleri hakkında da açıklama yaptı. Annesine 221 ayrı işlemde toplam 5 milyon 200 bin lira gönderdiğini ve bu paranın ihtiyaçlar için kullanıldığını belirten Tançalan, 303 işlemde gönderilen 6 milyon 69 bin liranın ise birikim amacıyla annesine gönderdiği, ihtiyaç halinde geri aldığı kendi parası olduğunu ileri sürdü. Eşinin nafaka davası nedeniyle kendi hesaplarını kullanamadığını belirten Tançalan, soruşturma kapsamında tutuklanan yakını M.S.T.’nin hesabından kendisine gönderilen 644 bin liranın da bu nedenle gerçekleştirildiğini savundu.

'43 MİLYON LİRALIK TAKI ANONSU HAYALİYDİ'

Düğünde takı anonsu yapan ve paraları sayan kişileri tanımadığını söyleyen Tançalan, organizasyon sırasında 43 milyon liralık takı toplandığı yönündeki anonsun gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Tançalan, “Haydar Bey'in düğününe gelen hediye miktarı, takı ve IBAN'larla birlikte 43 milyon lira” şeklinde yapılan anonsla ilgili olarak bu miktarda bir paranın gerçekten toplanıp toplanmadığını bilmediğini söyledi. Anons sırasında isimleri okunan kişilerin önemli bölümünün hayal ürünü olduğunu düşündüğünü belirten Tançalan, bu uygulamanın Mehmet Fatih Tançalan’ın talimatıyla gösteriş amacıyla yapıldığını öne sürdü. Tançalan, düğünde gerçekte takılmayan paraların da varmış gibi anons edildiğini ve tutanakta yer alan rakamların “hayali ve göstermelik” olduğunu savundu.

'ÜZERİME ATILI SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM'

Gelir kaynaklarının ve yaşamının yasal olduğunu belirten Çağla Öz Tançalan, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Tançalan, eşinin de bu iddialarla bağlantısı olduğunu düşünmediğini ifade ederek, Mehmet Fatih Tançalan’ın gösterişi sevdiğini ve sosyal medyada gerçekte var olmayan bir maddi tabloyu varmış gibi gösterebildiğini ileri sürdü. Eşinin bu yaşam tarzını zaman zaman insanlardan aldığı borçlarla sürdürdüğünü savunan Tançalan, üzerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Kaynak: DHA