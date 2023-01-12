Uykusuz'dan 'Sinan Ateş' kapağı

Haftalık mizah dergisi Uykusuz, bu hafta kapağında eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine yer verdi.

Uykusuz'dan 'Sinan Ateş' kapağı

30 Aralık'ta öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş gündemdeki yerini koruyor. Haftalık mizah dergisi Uykusuz da Sinan Ateş suikastını kapağına taşıdı ve MHP'nin günler sonra gelen açıklamasını eleştirdi. 

Kapakta, "10 gün geçmesine rağmen Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş suikastıyla ilgili MHP'den ciddi bir tepki yok" metniyle üç hilalli bir karikatür paylaşıldı. 

Söz konusu karikatürde, hilaller, "görmedim, duymadım, bilmiyorum" işareti yaparken resmedildi. 

Uykusuz'dan 'Sinan Ateş' kapağı - Resim : 1

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