Piyano çalan kurye için Getir'den açıklama: Böyle bir yeteneğe mutlaka destek olacağız

19 yaşındaki Can İncir, bir otele sipariş bırakmaya gittiğinde piyanoyu gördü ve çalmak istedi. Mozart'ın Türk Marşı'nı çalan kuryeyi oteldeki çalışanlar videoya çekti ve sosyal medyada paylaştı. Söz konusu videonun viral olmasının ardından Getir firmasının kurucusu Nazım Salur konu hakkında açıklama yaparak "Bravo. Arkadaşımızla konuştum. Hiç ders almadan kendisi öğrenmiş. Böyle bir yeteneğe mutlaka destek olacağız. Yarın şirkete davet ettik." dedi.

"KENDİ KENDİME ÖĞRENDİM"

Piyano çalmak için hiçbir eğitim almadığını ve tamamen evde kendi kendine öğrendiğini belirten İncir, "Ben klasik bir Türk genciyim. Okumaya çalışan, hayatını idame ettirmeye çalışan, hayalleri yönünde ilerlemeye çalışan bir Türk genciyim. Şu an özel bir üniversitede tasarım ve modelleme bölümünde okuyorum. Hocalarım bana destek oluyor. Şu an bir dijital piyanom var." dedi.

"ORADA 3 KERE PİYANO ÇALDIM"

Kasımpaşa'da çalışıyorum. Beyoğlu'nda otele paket götürmeye gittiğimde piyanoyu gördüm. 'Çalabilir miyim?' dedim. Piyanoyu görünce çalmak istedim, içimde bir his doğdu çalmak için. Sorduğum zaman bana izin verdiler. Orada toplam 3 kez piyano çaldım, ilk seferinde 28 bin izlenmişti. İkinci kez gittiğimde kendileri çalmamı istedi. Çocukluğumdan beri annem babam piyano konusunda bana destek oluyordu. 8. sınıfa giderken annemin telefonundan çalıyordum, annem bunu gördü ve bana org aldı. İnternetten 100 liraya org aldık. Kendi kendime internetten çalmayı öğrendim. 1 sene org çaldım sonrasında yükselterek dijital piyano aldım" dedi.

"ARTIK KURYELİK YAPMAYACAK"

İncir'in çalıştığı firmanın CEO'su Batuhan Gültakan, "Kendi kendisine buralara kadar gelmiş. İşin uzmanları ile bu alanda konuşuyoruz, Can için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Artık kuryelik yapmayacak" ifadelerini kullandı.

"DÜNYACA ÜNLÜ PİYANİST SAHİP ÇIKTI"

İncir'in görüntülerinin altına İnstagram hesabından dünyaca ünlü Türk piyanist Burçin Büke'yi etiketleyerek, "Burçin Büke ders versin" yazan opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'ün yorumuna Nilgün Belgün de destek verdi. Söz konusu yorumları gören Burçin Büke "Elimden ne gelirse" cevabını verdi.