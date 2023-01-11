İmam Halil Konakcı siyasetçiye dava açtı, dilekçe kriz yarattı: 'Lazer epilasyondan istediği sonucu alamadı'

Sıklıkla cumhuriyeti ve laikliği açıkça hedef aldığı konuşmalarla gündeme gelen, Ankara Melike Hatun Camii İmamı olarak bilinen Halil Konakcı, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e dava açtı. Ancak dilekçedeki cümleler, krize yol açtı.

Siyasetçi, detayları kişisel Twitter hesabında "Kendisi attığımız tweetler yüzünden lazer epilasyon yaptırırken beklediği sonucu alamamış, acı ve ıstırap çekmiş. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun" notuyla paylaştı.

Metinde şunlar yer alıyor:

"(...) Manevi zarar miktarının belirlenirken, bir yandan zarar görenin zararının telafisini, diğer yandan pnun duyduğu ruhsal ve psikolojik acıyı tatmin etme amacı güdülmektedir. Kişilik ve bedensel hakları hukuka aykırı saldırıya uğrayan müvekkilimiz tarafından hatalı lazer epilasyon işlemi sonucunda elde etmek istediği sonuc ulaşamamış olup, vücudunda yanıklar meydana gelmiş, çektiği sıkıntı ve ızdırap da dikkate alındığında müvekkil lehine uygun oranda manevi tazminata karar verilmesi kanaatindeyiz."

KONAKCI: HUKUK BÜROSUNU TÜM DAVA DOSYALARIMDAN AZLETTİM

Söz konusu dilekçe sosyal medyada gündem oldu.

Konakcı ise konuyla ilgili açıklamasında çalıştığı hukuk bürosunun ismini de zikrederek "Çalışma prensibimizin uyuşmaması ve hatta dava dilekçemizde kabul edilemez bir hata yapması sebebiyle tüm dava dosyalarımdan azlettiğimi kamuoyuna bildiririm" dedi.

Kadınlara, milletvekillerine ve millete hakaret eden Halil Konakçı bana dava açmış.



Dilekçede bir cümle dikkatimi çekti.



Kendisi attığımız tweetler yüzünden lazer epilasyon yaptırırken beklediği sonucu alamamış, acı ve ıstırap çekmiş.



Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/6uL7mAdRW6 — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) January 10, 2023

'ET GÖRMEKTEN İÇİMİZ DIŞIMIZA ÇIKIYOR'

Gürsel Tekin, kadınları "Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında görmediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Tamam ateistsin, imanın zayıf… Ya hiç kıskanmıyorsun lan?" sözleriyle hedef alan Konakcı'ya şöyle seslenmişti:

"Hoca, seni hayallerinin ülkesine kavuşturacağım. Kabil'e tek gidiş uçak biletin benden. Bavulunu topla hemen rüyana kavuş. Laik Cumhuriyetin ekmeğini yeme. Tam istediğin hayatı yaşa. Bunlar imam filan değil. Bunlar maaşlı çalışan. Kamu ahlakı olunca bunlar susar. Hırsızlık, yolsuzluk, çoluğa çocuğa tecavüz, kadın cinayeti, kul hakkı olunca ağızlarını bıçak açmaz. Çünkü bunlar müzik kutusu.

Jetonu kim atarsa onun şarkısını çalarlar. Bunların ağababaları İstanbul işgale uğradığında kadın feracesi ile uğraşıyordu. İngiliz askerlerine selam durdular. Niye? Para orada, güç orada. Kadınlara zulmetmek kolay. Sabah akşam kadın giysisi konuşurlar.”

Geçen temmuz ayında yaşanan bu olayla ilgili Konakcı, Tekin’e dava açmıştı.