Türkiye'yi Yasa Boğan Ölümün Ardından...Metin Arolat'ın Son Görüntüsü Ortaya Çıktı

20 Eylül akşamı, İstanbul Kozyatağı'nda Sahne alan ve aniden fenalaşan Metin Arolat, geçirdiği kalp krizinin ardından 52 yaşında yaşamını yitirdi. Arolat için İstanbul Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi, ünlü isim memleketi İzmir'de toprağa verildi.

Ani ölümü ile sevenlerini yasa boğan Arolat’ın fenalaşıp düştüğü anlar ortaya çıktı. Görüntülerde Arolat'ın seyircilerin yanına oturup şarkı söylediği sırada birden kendinden geçip masaya düştüğü anlar yer alıyor.

İHMAL İDDİALARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Metin Arolat'ın ölümünün ardından ihmal iddiaları gündeme gelmişti. Armağan Çağlayan bu duruma tepki göstererek "Arkadaşlar ölen öldü, bu polemikler niye anlamıyorum ben. Öldü mü öldü. Bizim can arkadaşımız öldü mü öldü! Neyi tartışıyoruz? Bırakın herkes yasını tutsun" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: Ekol Tv