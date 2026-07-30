Türkiye'nin Konuştuğu Şef Eren Kaşıkçı'ya Son Veda, İşte Cenaze Programı

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Ünlü şef Eren Kaşıkçı'dan iki gün boyunca haber alamayan iş ortağı Mikail Malkoçoğlu, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Kilyos'taki adrese giden ekipler, 37 yaşındaki Kaşıkçı'yı evinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, ünlü şefin hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından cenaze programı da netleşti.Sarıyer'deki evinde cansız bedenine ulaşılan Kaşıkçı'nın naaşı, Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

MEMLEKETİNE GÖTÜRELECEK

Ailesi tarafından teslim alınan Eren Kaşıkçı'nın cenazesi, ikindi vakti Yenidoğan Cemevi'ne getirilecek. Burada düzenlenecek tören ve helallik alınmasının ardından Kaşıkçı'nın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlanacak.

Kaşıkçı'nın Instagram hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

Kaynak: Haber Merkezi