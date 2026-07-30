CHP'deki 'Figüran' Krizi Yargıda: Timur Soykan İfade Verdi, Sırada Fatih Altaylı ve Uğur Dündar Var

CHP’deki 'figüran' iddiaları yargıya taşındı. Gürsel Tekin’in açtığı dava kapsamında gazeteci Timur Soykan bugün adliyede ifade verirken, Fatih Altaylı ve Uğur Dündar da savcılık tarafından resmen ifadeye çağrıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in suç duyurusu üzerine başlatılan “ücretli figüran” iddialarına ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturma kapsamında gazeteciler Uğur Dündar, Fatih Altaylı ve Timur Soykan ifadeye çağrıldı.

CHP’nin İstanbul Sarıyer’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirdiği üye katılım toplantısına cast ajansları aracılığıyla para karşılığında figüran getirildiği yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

İddiaların ardından CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş, başsavcılık da yapılan başvuru üzerine inceleme başlatmıştı.

CHP'deki 'Figüran' Krizi Yargıda: Timur Soykan İfade Verdi, Sırada Fatih Altaylı ve Uğur Dündar Var - Resim : 1

'TRAJİKOMİK BİR DURUM'

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan gazeteci Timur Soykan, iddialara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Tamamen doğru bir haber nedeniyle gazetecilerin ifade vermek zorunda kalması gerçekten trajikomik bir durum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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