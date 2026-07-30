Asgari Ücretlinin Mutfak Yangını Büyüyor: Açlık Sınırı Maaşı Devirdi Geçti

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TÜRK-İŞ, Temmuz 2026 dönemine ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

MEVCUT ASGARİYİ AŞTI

Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması, yani açlık sınırı, 36 bin 940 liraya yükseldi. Böylece açlık sınırı, 28 bin 75 lira olan mevcut asgari ücreti 8 bin 865 lira aşmış oldu.

YOKSULLUK SINIRI DA YÜKSELDİ

Raporda, gıda harcamalarının yanı sıra barınma, ulaşım, giyim, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırının ise 120 bin 325 lira seviyesine ulaştığı belirtildi. Bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti de 47 bin 758 lira olarak hesaplandı.

ARTIŞLAR TEMMUZDA DA DEVAM ETTİ

TÜRK-İŞ verileri, temel gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının temmuz ayında da devam ettiğini gösterdi. Kurumun açıkladığı mutfak enflasyonu verilerine göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcamalarındaki aylık artış oranı yüzde 3,30 olarak gerçekleşti. Son 12 aylık dönemdeki artış yüzde 39,85'e ulaşırken, yıllık ortalama artış yüzde 40,60 olarak hesaplandı. Ocak-Temmuz 2026 dönemini kapsayan yedi aylık artış oranı ise yüzde 22,54 olarak kaydedildi.

Kaynak: ANKA