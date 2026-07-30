Yeşil Vatan Alev Çemberinde! 10 İlçede Müdahale Sürüyor, 5 Nokta Kontrol Altında: İşte Orman Yangınlarında Son Durum

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Türkiye, yaz mevsiminin en zorlu günlerinden birini yaşıyor. Düşük nem oranı ve yön değiştiren şiddetli rüzgarların tetiklediği orman yangınları, ülkenin batı ve güney kıyılarında adeta bir alev çemberi oluşturdu. Ekipler havadan uçak ve helikopterlerle, karadan ise yüzlerce arazöz ve binlerce personelle alevlerin önüne set çekmek için zamanla yarışıyor. Yerleşim yerlerini ve ekosistemi tehdit eden yangın bölgelerinde bazı mahalleler tedbir amacıyla tahliye ediliyor.

An itibarıyla havadan ve karadan müdahalenin aralıksız sürdüğü ve henüz kontrol altına alınamayan bölgeler şunlar:

Muğla: Fethiye (şiddetli rüzgar nedeniyle yeniden alevlendi) ve Seydikemer

Antalya: Kaş ve Alanya (bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı)

Balıkesir: Sındırgı, Edremit ve Gömeç (Ayvalık sınırında tahliyeler yapıldı)

Aydın: Çine ve Nazilli hattı

Isparta: Eğirdir

Mersin: Aydıncık (Karatepe mevkisinde yeni başlayan yangın)

Gelen son dakika bilgilerine göre, saatlerdir süren yoğun kara ve hava operasyonlarının ardından 5 noktada alevlerin önü kesildi ve soğutma çalışmalarına başlandı:

Antalya: Kumluca, Manavgat ve Serik

Çanakkale: Ayvacık

Gaziantep: Şehitkamil (Sülüklü Mahallesi)

İşte alev çemberinden sıcak gelişmeler...

16.29 ALANYA'DA SON DURUM NE?

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde etkili olan yangınlardaki son duruma ilişkin konuştu.

Nemin düşük, rüzgarın etkili olması nedeniyle çalışmaların güçleştiğini ifade eden Öztürk, "Yangın ormanlık alanda seyrediyor, şu anda yerleşim yerlerine yönelik bir risk bulunmuyor. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın bazı evleri tahliye ettik" dedi. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleyi sonlandırdıklarını anlatan Öztürk, ekiplerin karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Öztürk, havadan müdahalenin sabah saatlerinden itibaren yeniden başlayacağını bildirdi.

CAN KAYBI VAR MI?

Öztürk, daha sonra kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yönünü kesmek için yoğun bir mücadele yürütüldüğünü bildirdi. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Öztürk, "Şu an sahada yangına 2 uçak, 2 helikopter, 93 araç, 130 ekip ve 325 personelle müdahale ediliyor. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın yayılım gösterse de çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybımız bulunmuyor. Tedbir amacıyla 45 ev tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe de Sapadere Mahallesi'nde 2017 yılında Türkiye'nin en büyük yangınlarından birinin çıktığını hatırlattı.

Yaklaşık 10 yıl önceki yangının ardından yeniden filizlenen 8-9 yaşındaki çam ve kızılçam ağaçlarının bugün ciddi bir yangınla karşı karşıya geldiğine işaret eden Göktepe, "Bugün yangının söndürülmesi için her türlü mücadele veriliyor. Kozalak gibi yangını diğer bölgelere sıçratacak unsur olmamasına rağmen yangın 20-25 kilometreye kadar ulaştı. Sapadere'den başlayıp hemen komşu mahallesi Fakırcalı'yı ve akabinde Beldibi'ne ulaştı. Oradan da Başköy ve Çamlıca mahalleleri var" diye konuştu.

Göktepe, çok büyük bir coğrafyada ortalama hızı saatte 50 kilometre olan rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Gündüz havadan müdahaleyle kontrol altına alınmak istendi. Şimdi de TOMA'larla, arazözlerle, itfaiye araçlarıyla bütün ekipler sabaha kadar yangının yerleşim alanlarına ve tarım alanlarına sıçramasını önlemek için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Yangını tetikleyecek hava koşullarının 2-3 gün daha devam edeceğine ilişkin meteorolojik verilerin bulunduğunun altını çizen Göktepe, daha büyük bir hasar almadan yangının kontrol altına alınmasının en büyük temennileri olduğunu kaydetti.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak, ekiplerden bilgi aldı. Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, yangına ilgili tüm kurumların koordinasyonunda havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edildiğini belirtti.

Yangından etkilenen Sapadere, Beldibi, Çamlıca ve Fakırcalı mahallelerinde tedbir amacıyla 66 hanenin tahliye edildiğini, 153 vatandaşın da güvenli alanlara alındığını aktaran Şahin, "Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı veya sağlık sorunu yaşayan vatandaşımız bulunmamaktadır" bilgilerini verdi.

Yangına müdahale çalışmalarında 150 ekip, 786 personel, 244 araç, 2 uçak ve 12 helikopterin görev yaptığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bölgede enerji ve haberleşme altyapısının sürdürülebilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınmış, vatandaşlarımızın ve görevli personelin ihtiyaçları ilgili kurumlar tarafından karşılanmaktadır. İlk belirlemelere göre ilçemizde 24 çiftçimize ait 305 dekar tarım alanı yangından etkilenmiş olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ekiplerimizin sahadaki çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir."

16.01 BİR KÖTÜ HABER DE AYDIN'DAN

Aydın'ın Çine ilçesinde Kavşıt mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

15.24 MERSİN'DE KABUS BÜYÜYOR

Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor. Tedbir amaçlı, bölgede elektrik kesintisi uygulanmaya başlandı. Ayrıca, bölgedeki 80 hane tedbiren tahliye edildi, 50 kişi güvenli yerlere nakledildi.

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan D-400 kara yolunun Aydıncık-Mersin istikameti, yeniden ulaşıma açıldı.

15.14 FETHİYE'DE KORKULAN OLDU

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan ve öğle saatlerinde havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangın, bölgede rüzgarın şiddetlenmesi üzerine yeniden alevlendi.

Yangına, bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren ekiplerin yanı sıra çok sayıda orman işçisi ile hava araçları müdahale ediyor. Ekiplerin, yangını yeniden kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

14.44 BİR KÖTÜ HABER DE BALIKESİR'DEN

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Karakaya ve Gölcük mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

14.04 GAZİANTEP YANGINI KONTROL ALTINDA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Kırsal Sülüklü ve Köksalan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra 1 helikopter, 22 arazöz, 6 iş makinesi ve 1 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Köksalan Mahallesi muhtarı Ayvaz Çelik, yangının gece saatlerinde çıktığını belirterek, "Maalesef asırlık ormanımız zarar gördü. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Dün helikopterle su atıldı, şu anda ormanlık alanın büyük bölümü yandı." dedi.

13.36 ISPARTA EĞİRDİR GÖLÜ KIYISINDA 2 FARKLI NOKTADA YANGIN

Isparta'da Eğirdir'e bağlı Beydere- Barla yolu üzerindeki ormanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Alevlere yangın söndürme uçağıyla havadan, çevre il ve ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ve orman ekibiyle de karadan müdahale edilmeye başlandı. Kuvvetli rüzgar ekiplerin müdahalesini güçleştirirken, yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Eğirdir tarafındaki yangının yaklaşık 5 kilometre ilerisinde, gölün Gelendost ilçesine bağlı Yenice köyü kıyısındaki sazlık alanda eş zamanlı yangın çıktı. Buraya yönlendirilen ekipler de söndürme çalışmalarını başladı. Isparta Valisi Abdullah Erin ile beraberindeki heyet, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

13.29 ANTALYA KAŞ'TA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Karadağ Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

13.10 TÜRK KIZILAY 26 NOKTADAK KESİNTİSİZ DESTEK SAĞLIYOR

Türk Kızılay, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında afetlerde ana beslenme hizmetinden sorumlu kuruluş olarak, Türkiye'nin farklı noktalarında etkili olan orman yangınlarında sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Muğla, Balıkesir, İzmir, Antalya, Yalova ve Kırklareli başta olmak üzere yangından etkilenen bölgelerde afetzedelerin ve yangınla mücadele eden ekiplerin beslenme ihtiyaçlarını kesintisiz karşılayan Kızılay, beslenme hizmetini ihtiyaç duyulan her noktaya ulaştırmaya devam ediyor. İkram ve müdahale araçlarıyla afetzedelere ve yangınla mücadele eden ekiplere kesintisiz destek sağlıyor.

Türk Kızılay ekipleri, 26 farklı noktada yürüttüğü çalışmalarla yangınlardan etkilenen bölgelerde afetzedelerin ve yangınla mücadele eden ekiplerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bugüne kadar toplam 47 bin 636 ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Kızılay; 16 bin 500 su, 14 bin 315 sıcak ve soğuk içecek, 10 bin 131 ikram malzemesi, 5 bin 360 kumanya, 530 sıcak yemek, 500 çorba ve 300 ekmekle yangın bölgelerindeki beslenme çalışmalarına destek verdi.

13.00 KUMLUCA’DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında başlayan orman yangını bu sabah itibariyle tamamen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş yangında 15 evin zarar gördüğünü belirtti.

Güneş, "Bu sabah itibariyle ilçemize bağlı Yazır Mahallesi'nde meydana gelen yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangında 50 hektar ormanın yandığı tahmin ediliyor. Yaklaşık 15 ev yangından zarar gördü. Bu sonuçlar hasar tespitleri yapıldıktan sonra kesinlik. Bölgede yangın soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Yangında enerji nakil hatları ve telefon hatlarının zarar görmesi nedeniyle Yazır Mahallesi'nin bazı bölgelerine elektrik verilemiyor. Öte yandan orman yangını nedeniyle zarar gören alanlar ve evler havadan görüntülendi.

12.00 9 İLE KIRMIZI ALARM

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını riski en yüksek seviyeye ulaşan bölgeler için harekete geçti. Bakanlık, afet riskini en aza indirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla, riskli koordinatlarda bulunan milyonlarca vatandaşa GSM operatörleri üzerinden eş zamanlı acil durum mesajı iletti.

Bakanlığın erken uyarı sistemi üzerinden gönderdiği SMS, Türkiye’nin orman varlığı açısından en hassas olan kıyı ve batı şeritlerindeki vatandaşları kapsadı. Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana illerindeki baz istasyonlarından sinyal alan tüm cep telefonlarına gönderilen uyarıda, bölgedeki yangın riskinin "çok yüksek" olduğunun altı çizildi.

Bakanlık tarafından vatandaşlara gönderilen resmi uyarı mesajında şu ifadeler yer aldı:

"DİKKAT! Bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Açık alanda ateş yakmayalım. En küçük duman veya alev gördüğünüzde 112’yi derhal arayalım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz."

11.00 SERİK'TEN SEVİNDİREN HABER

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Deniztepesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Yeşilyurt ve Üründü mahallelerindeki tarım arazileri ile seralara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Serik Orman İşletme Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında, 2 dönüm ormanlık alan, çok sayıda seranın plastik örtüsü ile zeytin ağaçları zarar gördü. Alevlerin yaklaştığı bir ev ise ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı.

Deniztepesi Mahallesi muhtarı İbrahim Ersöz, yaklaşık 60 dönümlük sera alanındaki örtülerin zarar gördüğünü söyledi. Jandarma, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

10.55 MERSİN AYDINCIK'TA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı, su tankeri, orman işçisi ile hava araçları sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının yayılmasını önlemek amacıyla havadan ve karadan yoğun müdahale başlattı. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

10.35 AYVALIK-BERGAMA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Ayvalık ilçesi yönüne doğru ilerleyen orman yangını nedeniyle Ayvalık ile İzmir’in Bergama ilçesini birbirine bağlayan karayolu güvenlik gerekçesiyle ve söndürme çalışmaları kapsamında trafiğe kapatıldı. İstanbul'dan gelen itfaiye ekipleri Balıkesir orman ekipleriyle koordineli şekilde köylülerin de desteğiyle yangına müdahale ediyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale de hızlandırıldı.

SADECE İTFAİYE, ARAZÖZ VE KURTARMA EKİPLERİNİN GEÇİŞİNE İZİN VERİLİYOR

Gömeç sınırlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler, kısa sürede büyüyerek Ayvalık istikametine doğru yayıldı. Yangının karayolu sıfır noktasına kadar yaklaşması üzerine yetkililer harekete geçti. Ayvalık-Bergama karayolu sivil araç trafiğine tamamen kapatılırken, güzergaha sadece söndürme çalışmalarında görev alan itfaiye, arazöz ve kurtarma ekiplerinin geçişine izin veriliyor.

10.22 MANAVGAT YANGINI DA KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kırkkavak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 su tankeri ve 40 orman işçisi yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 2 dönüm ormanlık alan, 2 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

10.15 BAKAN YUMAKLI: 110 YANGINI TAMAMEN KONTROL ALTINA ALDIK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden yangınlara ilişkin Ankara'daki Yangın Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Yumaklı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden yangınlara ilişkin Ankara'daki Yangın Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Dünden bu yana ülkemiz genelinde 69’u orman dışı olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 110’unu çok şükür tamamen kontrol altına aldık. Balıkesir, Çanakkale ve Antalya’daki yangınlar da kontrol altına alındı. Gömeç, Kaş ve Seydikemer yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kontrol altına almak aynı zamanda soğutma çalışması anlamına da geliyor. Bu 3 yangın ile ilgili çok iyi haberler vereceğiz.

ANTALYA’DAKİ YANGINLAR

Fethiye Üzümlü’de yeni bir yangın meydan geldi, sabaha kadar müdahale edildi ve enerjisi düşürüldü. Dün gece 84 KM hızla bir rüzgar hızı vardı ve ekiplerimiz için de ciddi tehlike oluşturdu. Rüzgar hızı bugün biraz kesildi. Bu müdahalemize izin verecek. Akşam saatlerinde yine kuvvetli rüzgar var.

Şu an sahada 21 uçak, 69 helikopter, 500’e yakın arazöz ve 3 bin 500’den fazla personelimiz sahada görev yapmaktadır. Düşük nem, sıcaklık ve şiddetli rüzgar yangın için 3 önemli unsur. Bu konuda gerekli bilgilendirmeleri yaptık. İyi gidiyorduk ancak dün ve bugün sıkıntıya düştük. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyorum."

09.39 KAZDAĞLARI ETEĞİNDE ZAMANA KARŞI YARIŞ

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, ekiplerce havadan ve karadan müdahale yapılıyor. Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında, özellikle tepelik bölgelerde ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle bölgede 210 ev ile yaklaşık 650 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş "Dün öğle saatlerinde başlayan yangını tüm ekiplerin müdahaleleriyle ormanımızın, büyükşehrimizin çevre- den gelen desteklerle, havadan ve karadan müdahalelerle eee kontrol altına alınmış durumda. Burada şükür diyoruz, Allah beterinden korusun. Ciddi bir eee felaketle karşı karşıya kaldık ama kontrol altına alınması da sevindirici. Allah beterinden korusun diyorum, geçmiş olsun Edremit'imize, Altınoluk'umuza" diye konuştu.

09.30 KUMLUCA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün, Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personel sevk edildi. Ekiplerin gece boyunca da devam eden yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, dün öğle saatlerinde başlayan yangına ekiplerin havadan ve karadan ara vermeden müdahale ettiğini söyledi.

09.20 DİKİLİ'DE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi Eyko Sitesi yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler ve itfaiye sevk edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için gayret gösteren ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede çalışmalar sürüyor. Öte yandan, yangının sitedeki trafonun patlaması sonucu çıktığı öne sürüldü.

09.00 AYVACIK'TA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınla mücadele için ekipler çalışmalarına devam ediyor. Yangın bölgesine sabah saatlerinden itibaren yeniden havadan müdahale başladı.

08.20 SEYDİKEMER VE FETHİYE'DE HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde devam eden iki ayrı orman yangınına, havanın aydınlanmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler yeniden havalandı. Gece boyunca karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla havadan yoğun destek verilmeye başlandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde 29 Temmuz Çarşamba günü saat 07.45 sıralarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınında ekiplerin yoğun mücadelesi devam ediyor. Yangında 24 saat geride kalırken, gece boyunca alevlerle karadan mücadele eden ekipler, günün ağarmasıyla birlikte hava araçlarının desteğini yeniden aldı.

Öte yandan Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangınına da müdahale aralıksız sürüyor. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba harcarken, gece boyunca karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde hava araçları da katıldı.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterleri art arda sortiler gerçekleştirerek her iki yangın bölgesinde kara ekiplerine destek vermeye başladı. Havadan ve karadan koordineli şekilde yürütülen çalışmalarla alevlerin kontrol altına alınması için mücadele aralıksız devam ediyor.

08.15 GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA HASTANEYDİM

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Tıfıllar Köyü'ne kadar ulaşan orman yangınında tedbir amaçlı tahliye edilen köydeki vatandaşlar, ekiplerle omuz omuza alevlere karşı mücadele etti. Günün ilk ışıklarıyla ortaya çıkan ağır bilanço dronla görüntülenirken, ahırlar, tarım ekipmanları ve binlerce balya kül oldu. Hayvanlarını son anda kurtaran vatandaş, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Dün öğlen saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle ilerleyen orman yangını, Ayvalık ilçesinde yoğun hasara yol açtı. Gece boyu süren yangın, Tıfıllar Köyü'ne kadar ulaştı. Tedbir amaçlı tahliye edilen köy sakinleri, köylerini bırakmayarak itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere yardım etti.

Çevre köylere yardıma giden ve yangının kendi köyüne geldiğini öğrenen Nasuh Aslan, "Yardım amacıyla Hacıveliler Köyü'ne gittik. Yoğun bir rüzgar olduğu için yangının önüne geçilmiyordu. Yangın, hayvanlarıma doğru geliyordu. Hızlıca köye gelip arkadaşlarımdan rica ettim. Onların yardımıyla hayvanları köyden dışarı çıkardık. Ahırın olduğu yere geldim, ahır yanıyordu. İtfaiyeler buraya gelemiyordu. Hayvanları çıkardığım için ahırın yanmasına göz yumdum. İtfaiyeler yangına müdahale ettiği için tankerleri boş kaldı. Hepsinden Allah razı olsun. Dışarıdan gelip yardım eden vatandaşlarımız oldu. Evin bahçesine sıçradı. Evi sarmasın diye kendim mücadele ettim. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Hemşirelere 'Ne oldu, yangın söndü mü' diye sordum. Bilmediklerini söylediler, aklım burada kaldı. Gidecek misin diye sordular kalmak istemediğimi söyledim çünkü burayı görmem gerekiyordu, kayınvalidemlere gittim üstümü değiştirip tekrar buraya geldim. Bin 300 balyalarım telef oldu, ahırım ve römorkum telef oldu. Öyle bir durumdu ki nereye gideceğimizi bilemedik. Ben hastanedeyken sağ olsunlar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi araç göndererek hayvanlarımı buradan tahliye ederek Türközü Köyü'ndeki bir arkadaşımın ahırına yerleştirdi. Hala daha yangınla mücadele ediyoruz, hayvanlarıma bakma fırsatı bulamadım. Köyümüzde herhangi bir ev yanmadı. Fakat, bahçelere kozalak sıçradı. Bundan dolayı bazı evlerin bahçelerinde ufak çaplı yangınlar oldu. Milletimizden, komşulardan ve civar köylerden gelenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

Ayrıca, Tıfıllar Köyü'ndeki yanan yerler dron ile havadan görüntülenirken acı tablo bir kez daha gözler önüne serildi.

08.00 BALIKESİR'DEKİ YANGINDA 2. GÜN

Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki orman yangınına ikinci gününde havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında dün yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edremit-Altınoluk ve Gömeç'te çıkan yangınlara 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye aracı, su tankerleri ve toplam 658 personelle müdahale edildi.

Risk altında bulunan Ayvalık ilçesine bağlı Tıfıllar Mahallesi'nin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangının yer yer devam ettiği bölgeler, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: AA-DHA-İHA