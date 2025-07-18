Trafik Kazası Geçiren Eski Vali Hayatını Kaybetti!

Sivas'ta ailesi ile birlikte trafik kazası geçiren ve tedavi altına alınan Bitlis eski Valisi Erol Karaömeroğlu, yaşam mücadelesini kaybetti.

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Trafik Kazası Geçiren Eski Vali Hayatını Kaybetti!
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Ailesi ile seyahat ederken Sivas'ta trafik kazası geçirerek ağır yaralanan Bitlis eski Valisi Erol Karaömeroğlu, kaza yaparak ağır yaralanmıştı.

Kaza sonrası Kangal Devlet Hastanesi'nden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Acil Servisine sevk edilen Karaömeroğlu, yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Tedavi altına alınan Karaömeroğlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

VALİLİKTEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sivas Valiliğince yapılan açıklamada, "16 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında, ilimiz Kangal ilçesi Halep Köprüsü mevkiinde trafik kazası geçiren ve tedavisi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam eden Vali-Mülkiye Başmüfettişi Sayın Erol Karaömeroğlu vefat etmiştir. Vefat eden Vali-Mülkiye Başmüfettişi Sayın Erol Karaömeroğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve mülki idare camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

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Kaynak: İHA

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