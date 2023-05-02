THY'den 'sahte hesap' uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), sosyal medyada şirket logosunu kullanan sahte hesaplara karşı uyardı. THY'nin açıklamasında, resmi destek hesabı '@TK_HelpDesk' dışındaki hesaplara itibar edilmemesi istendi.

Son Güncelleme:
THY'den 'sahte hesap' uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), sosyal medyada şirket logosunu kullanan bazı sahte hesapların tespit edildiğini belirterek, yolcuları bu hesaplara itibar etmemeleri için uyardı.

THY'nin resmi destek hesabından yapılan açıklamada, şirket logosu ile kendilerini markayla bağlantılı gibi gösterip bilgi talep eden bazı hesapların tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Resmi destek hesabımız '@TK_HelpDesk' dışındaki müşteri ilişkileri destek hesaplarının THY ile ilgisi bulunmamaktadır. Güvenliğiniz için bu hesaplara itibar etmemenizi önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Etiketler
THY
Son Güncelleme:
Hep yanlış pişirmişiz… Aşçıların sırrı ortaya çıktı: Un helvasını tam kıvamlı yapan tüyo Hep yanlış pişirmişiz… Aşçıların sırrı ortaya çıktı: Un helvasını tam kıvamlı yapan tüyo
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Şu an 15 bandını aştık, sloganımız müthiş tuttu İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Şu an 15 bandını aştık, sloganımız müthiş tuttu
Nazarları hemen değen 3 burç.. Asla onlarla dertleşmeyin.. Nazarları hemen değen 3 burç.. Asla onlarla dertleşmeyin..
1 Mayıs'ı takip eden gazetecilere gözaltı 1 Mayıs'ı takip eden gazetecilere gözaltı
ÇOK OKUNANLAR
Anketler ortaya çıkardı: İşte Kılıçdaroğlu'nun birinci çıkması beklenen büyükşehirler Anketler ortaya çıkardı: İşte Kılıçdaroğlu'nun birinci çıkması beklenen büyükşehirler
9 anket şirketinden 9 farklı anket: Seçim sadece birinde ilk turda bitiyor! 9 anket şirketinden 9 farklı anket: Seçim sadece birinde ilk turda bitiyor!
MAK Araştırma Başkanı Kulat'tan çok konuşulacak ikinci tur iddiası: '7 Haziran-1 Kasım olayları yaşanabilir' MAK Araştırma Başkanı Kulat'tan çok konuşulacak ikinci tur iddiası
Gezici: İlk turda kazanan yok, ikincide Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark 5 puanı geçiyor Gezici: İkinci turda Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark 5 puanı geçiyor
AKP'li Hamza Dağ'dan 'birinciyiz' iddiası: İşte parti koridorlarında konuşulan son anket AKP'li Hamza Dağ'dan 'birinciyiz' iddiası: İşte parti koridorlarında konuşulan son anket