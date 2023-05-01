1 Mayıs'ı takip eden gazetecilere gözaltı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, polis müdahaleleri gölgesinde kutlanıyor. Taksim ve Maltepe'de polis müdahalesi yaşandı. Polis, Taksim ve Beşiktaş’ta haber takibi yapan gazetecileri darp ederek gözaltına aldı.

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1 Mayıs'ı takip eden gazetecilere gözaltı

İstanbul’da 1 Mayıs'ta Taksim’e çıkan tüm sokak başlarına yerleştirilen polis ve bariyerlerle geçişler yasaklandı. Gözaltılar sabahın erken saatlerinde başladı.

Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruba yönelik polisin Beşiktaş'taki müdahalesini takip eden gazeteci Zeynep Kuray gazeteci olduğunu söylemesine rağmen darp edilerek gözaltına alındı.

DİSK Basın-İş, gazeteciler Sultan Eylem Keleş ve Gencer Keten'in de darp edildiğini aktardı.

Diğer gazeteciler ise alandan uzaklaştırıldı.

Taksim’e yürüyen Öğrenci Kolektifleri ve Üniversiteli Feminist Kolektif üyeleri Ergenekon Caddesi’nde gözaltına alındı. Elmadağ’dan Taksim’e yürüyen İnşaat-İş ve DİSK/Enerji-Sen üye ve yöneticilerine de polis engel oldu.

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1 Mayıs 2023
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