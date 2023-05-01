Ünlü sunucu Haber Global ekranlarına veda etti

Haber Global’de yaklaşık 4.5 yıla yakın bir süredir görev alan isim, kanalla yolları ayırdıklarını duyurdu.

Ünlü sunucu Haber Global ekranlarına veda etti

Haber Global’den ayrılık haberi geldi. Yaklaşık 4.5 yıla yakın bir süredir kanalda görev alan Gözde Şeker, Haber Global’le yolları ayırdıklarını duyurdu.

“4 buçuk yıllık bir yolculuğun sonuna geldim. Çalışma hayatımın yanı sıra kalbimde de çok özel bir yeri olan Haber Global ile sarılarak ayrıldık” ifadelerini kullanan Gözde Şeker, devamında “Her şey için çok teşekkür ederim. Ayrıntılı teşekkürüm ektedir” diyerek bir video paylaştı.

Ünlü sunucu Haber Global ekranlarına veda etti - Resim : 1

Ünlü sunucu Haber Global ekranlarına veda etti - Resim : 2

GÖZDE ŞEKER KİMDİR?

Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi Radyo Televizyon bölümünün ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünden mezun oldu.

Sektöre girişi lise yıllarında, 16 yaşında staja başladığı CNN Türk Ekonomi servisiyle oldu. İlerleyen yıllarda ekonomi muhabiri olarak görev yaptığı CNN Türk'te 5 yıl çalıştıktan sonra kuruluş aşamasında TRT Türk'te çalışmaya başladı. Bosna Hersek'te TRT Türk temsilciliğini kurdu, 4 yıl boyunca Bosna Hersek temsilcisi olarak görev yaptı. Ardından aynı şekilde Tunus temsilciliğini hayata geçirip TRT Türk Tunus temsilciliği görevini yürüttü.

TRT Türk Küresel Bakış programında editörlük yaptıktan sonra Habertürk'e geçti. Habertürk'te pek çok kuşağın sunuculuğunu üstlendi, Dış Haberler Müdürü olarak görev yaptı. Ekim 2018'den bu yana çalıştığı Haber Global'de hafta sonu haberlerinden sonra 2 yıla yakın süre Gece Ajansı kuşağını hazırlayıp sundu ve Mesele isimli tartışma programında moderatörlük yaptı. 

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