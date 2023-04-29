Gazetecilerin tutuklanmasını protesto etmek isteyen gazeteciler gözaltına alındı

Gazetecilerin gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını protesto için Kadıköy'de bir araya gelen gazeteciler gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Gazetecilerin tutuklanmasını protesto etmek isteyen gazeteciler gözaltına alındı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, meslektaşlarının gözaltına alınıp tutuklanmasına tepki için basın açıklaması yapmak isteyen 6 gazeteci gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, gazeteciler Diyarbakır ve Ankara merkezli soruşturmalarda gözaltına alınan ve tutuklanan meslektaşları için Kadıköy’de bulunan Süreyya Operası önünde basın açıklaması yapmak istedi.

Açıklama için opera binası önünde bir araya gelen Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve beraberindeki birçok gazetecinin etrafı polisler tarafından çembere alındı.

Gazetecilerin, "Özgür basın susturulamaz" ve "Susmayacağız" dövizlerini açmasının hemen ardından polisler, gazetecileri darp ederek gözaltına aldı. Bunun üzerine gazeteciler "Baskılar bizi yıldıramaz" ve "Özgür basın susturulamaz" sloganları attı.

Gözaltına alınan gazetecilerin isimleri şöyle: Pınar Gayıp, Zeynep Kuray, Eylem Nazlıer, Serpil Ünal, Esra Soybir ve Yadigar Aygün.

Son Güncelleme:
İstanbul'daki 12.4 milyon metrekarelik askeri alan imara açıldı İstanbul'daki 12.4 milyon metrekarelik askeri alan imara açıldı
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Can Tanrıyar tutuklandı Can Tanrıyar tutuklandı
Hep yanlış pişirmişiz… Aşçıların sırrı ortaya çıktı: Un helvasını tam kıvamlı yapan tüyo Hep yanlış pişirmişiz… Aşçıların sırrı ortaya çıktı: Un helvasını tam kıvamlı yapan tüyo
Sedat Peker'in avukatı "konuşacak" iddialarına son noktayı koydu Sedat Peker'in avukatı "konuşacak" iddialarına son noktayı koydu
Kimlikle gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi! İki ülke Avrupa'da yer alıyor Kimlikle gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi! İki ülke Avrupa'da yer alıyor
ÇOK OKUNANLAR
Sosyal Güvenlik Başuzmanı açıkladı: EYT'de emekli maaşı krizi! EYT'de emekli maaşı krizi!
İslam Memiş'ten seçim gecesi uyarısı: 'Çok intihar edenler olacak' İslam Memiş'ten seçim gecesi uyarısı: 'Çok intihar edenler olacak'
Zaman yolcusu anlattı: '2671'den geliyorum' dedi, yaşanacak felaketler için tarih verdi! Zaman yolcusu anlattı: '2671'den geliyorum' dedi, yaşanacak felaketler için tarih verdi!
'İki isimin oylarında ciddi düşüş var' dedi ve ekledi: 'Seçimin ilk turda bitme ihtimali...' 'İki isimin oylarında ciddi düşüş var' dedi ve ekledi: 'Seçimin ilk turda bitme ihtimali...'
'Erdoğan Sayesinde' çıkartmalarını hazırlayan Mahir Akkoyun'dan, ekonomi vurgulu 'artık yeter' tasarımı Mahir Akkoyun'dan yeni tasarım: Artık yeter!