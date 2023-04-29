Gazetecilerin tutuklanmasını protesto etmek isteyen gazeteciler gözaltına alındı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, meslektaşlarının gözaltına alınıp tutuklanmasına tepki için basın açıklaması yapmak isteyen 6 gazeteci gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, gazeteciler Diyarbakır ve Ankara merkezli soruşturmalarda gözaltına alınan ve tutuklanan meslektaşları için Kadıköy’de bulunan Süreyya Operası önünde basın açıklaması yapmak istedi.

Açıklama için opera binası önünde bir araya gelen Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve beraberindeki birçok gazetecinin etrafı polisler tarafından çembere alındı.

Gazetecilerin, "Özgür basın susturulamaz" ve "Susmayacağız" dövizlerini açmasının hemen ardından polisler, gazetecileri darp ederek gözaltına aldı. Bunun üzerine gazeteciler "Baskılar bizi yıldıramaz" ve "Özgür basın susturulamaz" sloganları attı.

Gözaltına alınan gazetecilerin isimleri şöyle: Pınar Gayıp, Zeynep Kuray, Eylem Nazlıer, Serpil Ünal, Esra Soybir ve Yadigar Aygün.