Can Tanrıyar tutuklandı

çankuş TV'nin sahibi magazinci Can Tanrıyar hakkında sosyal medyada yayınladığı videolarla gündem olan Muhammed Yakut'a bilgi, belge, fotoğraf aktararak birlikte hareket ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma çerçevesinde çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Tanrıyar 3 gün süren gözaltı süresi sonunda bugün savcılığa getirildi. Savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Anadolu Adliyesi'nde ‘yağmaya teşebbüs, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ suçlamasıyla sevkedildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muhammed Yakut'un sosyal medyadaki video paylaşımlarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, Can Tanrıyar'ın, Muhammed Yakut'a video paylaşımlarında kullanılmak üzere bilgi, belge, fotoğraf aktarımında bulunduğu, şüphelilerin video paylaşım süreci ve öncesinde birlikte hareket ettiklerine yönelik tespitler bulunduğu kaydedildi. Ayrıca Tanrıyar'ın, Muhammed Yakut ile birlikte "fikir ve eylem birliği içerisinde bir başka kişiye yönelik nitelikli yağmaya teşebbüs eyleminde bulunduğu" iddia edildi. Bu tespitler sonrasında savcılığın talimatı üzerine Can Tanrıyar 3 gün önce Beşiktaş'taki evinden gözaltına alınmıştı