THY, afet bölgesinden bugün 150 tahliye seferi yapacak

THY, deprem bölgesinden tahliye seferlerine devam ediyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün için de 150 tahliye seferinin planladığını belirtti.

Üstün, "Bugün için planladığımız 150 tahliye seferiyle 26 bin 699 vatandaşımızı taşıyacağız. Tahliye operasyonunun başladığı 6 Şubat’tan gün sonuna kadar toplam 709 seferle 125 bin 957 kişiyi tahliye etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.