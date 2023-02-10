Diyarbakır'da anne ve oğlu 101 saat sonra kurtarıldı

Diyarbakır'da, yıkılan binanın enkazından 101 saat sonra anne ve oğlu yaralı çıkarıldı.

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Diyarbakır'da anne ve oğlu 101 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalardan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, enkazda bulunan 32 yaşındaki Sebahat Varlı ile 10 yaşındaki oğlu Serhat'a ulaştı. İlk müdahaleleri enkazda yapılan Sebahat ve Serhat Varlı, çalışmalar sonucu 101'inci saatte kurtarıldı.

Yaralı çıkarılan anne ve oğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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