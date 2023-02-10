Üzerindeki her şey yıkıldı: Ölümcül fay hattı uydudan görüntülendi

Türkiye’de meydana gelen birçok ülkede hissedilen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı her geçen dakika artarken, ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar’ın paylaştığı fotoğraflar ve görseller depremin boyutunu gözler önüne seriyor.

Maxar, depremden önce Gaziantep’in Nurdağı ilçesinden çekilmiş uydu görüntüleriyle, depremden sonra çekilmiş uydu görüntülerini karşı karşıya getirdi.



Maxar tarafından paylaşılan görselde sarı ile işaretlenmiş hattın, deprem fay hattı olduğu belirtildi. Fotoğrafın üzerinde, "Dünya’nın yüzeyinde fay hattının yarattığı çatlak" denildi.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’ın Maxar’dan elde ettiği uydu görüntülerinde depremin yıkıcı etkisi görülürken, Maxar’dan yetkililer görüntülerde fay hattının da ortaya çıktığını aktardı.

Depremden önce 6 Eylül 2019’da Nurdağı’ndan bazı bölgelerin görüntülerini kaydeden Maxar Technologies isimli şirket aynı bölgeden 7 Şubat’ta çekilmiş görüntülerle karşılaştırma yaptı.

FAY HATTI ÜSTÜNDEKİ OTOYOL VE TARLALARDA DAĞILMA

Fotoğrafta sarı ile işaretlenen çizginin fay hattı olduğu aktarılırken, “Dünya’nın yüzeyinde fay hattının yarattığı çatlak” denildi.

Fay hattı olarak işaretlenen hat üzerindeki otoyol ve tarlalar üzerinde ciddi bir dağılma meydan gelirken, bir yerleşim yerinin altından geçen fay hattının, hat çizgisi üzerindeki binalara da hasar verdiği uydudan görüldü.