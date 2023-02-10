97. saatte 15 kişinin sesi tespit edildi, zamana karşı yarış sürüyor

Hatay Çay Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı Arzu Apartmanı'nda 8, Güzelburç Mahallesi'ndeki sitede ise 7 kişiden gelen sesleri tespit eden ekiplerin zamana karşı yarışı sürüyor.

97. saatte 15 kişinin sesi tespit edildi, zamana karşı yarış sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, 5. gününe girdi. Felaketin en fazla yıkıma neden olduğu kentlerden Hatay'da, çalışmalar 97. saatte yaşam belirtisi alınan iki enkazda yoğunlaştı.

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Çay Mahallesi'ndeki 5 katlı Arzu Apartmanı enkazında görev yapan ekipler, yığınların altında ses tespit etti.

AA'nın aktardığına göre apartmanın birinci katında karşılıklı ikamet eden iki ailenin 8 ferdinin enkaz altında olduğunu değerlendiren ekipler, buradaki kurtarma faaliyetlerini iş makinelerinin de yardımıyla yürütüyor.

İKİ ENKAZDA 6 KİŞİ TESPİT EDİLDİ 

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki 600 Konutlar Sitesi'nde termal kamera ve ses dinleme cihazları kullanan ekipler, yarı göçük olan binada 6, diğer binada da bir kişinin enkaz altında olduğunu tespit etti.

Askerlerin yanı sına çok sayıda kurtarma ekibinin bulunduğu bölgede, yığınların altında kalanlara ulaşılmaya çalışılıyor. 

Enkaz altında kalanların yakınları da umutlu bekleyişlerine devam ediyor.

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