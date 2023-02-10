Nestle, deprem bölgesine 25 tır su, 70 ton gıda gönderdi

Nestle, 25 tır suyu ve 70 ton gıdayı deprem bölgesine ulaştırdı.

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Nestle, deprem bölgesine 25 tır su, 70 ton gıda gönderdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nestle, depremzedeler ve kurtarma ekipleri için bölgeye Kızılay, AFAD, AKUT, AHBAP, SUDER, yerel dernekler ve belediyeler aracılığı ile ayni ve maddi bağışlarını gerçekleştiriyor.

Bu doğrultuda Nestle, depremden etkilenen çocuklar için bebek maması, süt, kahvaltılık gevrek ürünleri; depremzede vatandaşlar ve kurtarma ekipleri için besin değeri yüksek medikal beslenme, gofret ve kahve ürünleri; arama kurtarma çalışmalarına destek veren ve soğukta kalan hayvanlar için evcil hayvan beslenmesi ürünleri gönderimlerini sağlamaya devam ediyor.

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