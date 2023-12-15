Tevfik Göksu, Trabzon’a konak inşa edecek

Esenler Belediye Meclisi’nin ekim ayı oturumunda verilen protokol yetkisi ile Trabzon'a konak inşa edilecek.

Tevfik Göksu, Trabzon’a konak inşa edecek

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKP’li Tevfik Göksu yönetimindeki Esenler Belediyesi dikkat çeken bir karar aldı. Esenler Belediye Meclisi’nin ekim ayı oturumunda, Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı’ya, Saadet Partisi’ne bağlı Milli Gençlik Vakfı'yla protokol yapma yetkisi verilmesi istendi. Protokol kapsamında Trabzon’a konak inşa edilecek.

Meclis’e sunulan teklifte, “Merhum başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın doğup büyüdüğü, Trabzon'un önemli kültürel varlıklarından biri olan Pertev Paşa Konağı'nı tarihi dokusuna uygun olarak yeniden ihya ederek kültür hayatımıza kazandırmak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Konağın tahsis edilmiş olduğu kamu yararı statülü Milli Gençlik Vakfı'nın 21 Eylül 2023 tarihli yazı ile söz konusu çalışmaya destek vermemizi talep etmiştir” denildi.

CHP’li meclis üyelerinin ret oylarına rağmen AKP’li meclis üyelerinin oyçokluğuyla Belediye Başkanı Göksu ile Yardımcısı Taşçı’ya Milli Gençlik Vakfı ile protokol imzalaması için yetki verildi. Esenler Belediyesi’nin konağın yeniden inşası için belediye kasasından ne kadar para harcayacağı ise açıklanmadı.

2021’DE YIKILMIŞTI

Erbakan’ın 1933-38 yılları arasında yaşadığı belirtilen Pertev Paşa Konağı 2021 yılında yıkılmıştı. Ardından binanın aslına uygun olarak yeniden inşa edileceğini ifade edilmişti.

Saadet Partisi’nin gençlik yapılanması Anadolu Gençlik Derneği Trabzon Şubesi’nden yapılan açıklamada, "Pertev Paşa Konağı’nın özgün yapı malzemesi taş ve ahşaptır. Yıkılan bina ise betonarme bir binadır. Bina aslına uygun olarak yeniden inşa edildikten sonra; Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın hatırasını yaşatacak müze ve gençlik çalışmalarının yürütüleceği bir gençlik merkezi olarak kullanılacaktır. Şehrimizin kültür mirasları arasında yaşamaya devam edecektir” denilmişti.

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