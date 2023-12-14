İsmail Saymaz: Somalili katilin annesi Ankara’da yaşıyormuş

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud'un annesinin Ankara'da yaşadığını yazdı.

İsmail Saymaz: Somalili katilin annesi Ankara’da yaşıyormuş

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugün kaleme aldığı "Somalili katilin annesi Ankara’da yaşıyormuş" başlıklı yazısında, Motokurye Yunus Emre Göçer’i öldüren ve 2 Aralık'ta Türkiye'den kaçan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud'un annesinin Ankara'da yaşadığını söyledi.

"Somalili diyasporasının oluştuğu Ankara’dan ilginç bir bilgiye ulaştım" diyen Saymaz, şunları yazdı:

Somalililerle çalışan bir emlakçı, Mohamud’un bir süre annesiyle birlikte Ankara’da yaşadığını kaydediyor.

Zaten Mohamud’un geçici ikamet belgesinde ikamet ili olarak Ankara görünüyor, buna rağmen İstanbul Ataşehir’deki lüks bir rezidansta oturuyordu.

Görüştüğüm emlakcı, Mohamud’un annesi Oamar Ali Omar’ın halen başkentte olduğunu, engelli çocuğunun tedavisiyle ilgilendiğini belirtiyor.

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