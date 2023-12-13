Atatürk için 'Olmasaydı da olurduk' ilanı veren AKP'li, TRT’nin ‘Fatih’ dizisi ihalesini aldı

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, TRT'nin Fatih Sultan Mehmet dizisi çekim ihalesinin AKP'li isme verildiğini; bu ismin ise 10 Kasım 2013'te "Olmasaydı da olurduk" ilanını verdiren Eyüp Gökhan Öztekin olduğunu yazdı.

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Atatürk için 'Olmasaydı da olurduk' ilanı veren AKP'li, TRT’nin ‘Fatih’ dizisi ihalesini aldı

TRT, "Fatih Sultan Mehmet" dizisinin çekim ihalesini 10 Kasım’da "Olmasaydı da olurduk" diye ilan veren AKP MHYK Üyesi Eyüp Gökhan Özekin’e verdi. Öztekin, 10 Kasım 2013'te Akit Gazetesi’ne verdiği ilanda Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alarak "Olmasaydı da olurduk" demişti.

Atatürk için 'Olmasaydı da olurduk' ilanı veren AKP'li, TRT’nin ‘Fatih’ dizisi ihalesini aldı - Resim : 1Atatürk için 'Olmasaydı da olurduk' ilanı veren AKP'li, TRT’nin ‘Fatih’ dizisi ihalesini aldı - Resim : 2

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Öztekin’e verilen ihaleyi bugünkü köşesinden aktardı. Öztekin’in 2013 yılında Akit gazetesine verdiği ilanı hatırlatan Saymaz, şunları yazdı:

"10 yıl önce Atatürk’ün ölüm yıldönümünde Akit’e ‘Olmasaydı da olurduk’ diye ilan veren işadamı. Alperen Ocakları eski genel başkanı. Saidi Nursi hayranı... Özekin, ilandan iki yıl sonra AK Parti’den Uşak ikinci sıradan milletvekili adayı oldu, seçilemedi. 14 Mayıs’ta Ankara’da 1. Bölge 10. sıradan listeye girdi, yine kazanamadı.

Halen AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi. Özekin Ailesi geçen yıl bir dayak olayına karıştı. Eşi Şerife Özekin, şöförü ve adamıyla birlikte alışveriş merkezini basarak, kızının üzerine kahve döküp saçını çektikleri iddiasıyla üç genci tartakladı."

BÖLÜM BAŞINA 19,8 MİLYON LİRA

Öztürk’ün Fatih dizisi için TRT’den 19,8 milyon TL alacağını belirten Saymaz, şunları kaydetti: "Eyüp Gökhan Özekin, sahibi olduğu ‘Miray Yapım’ bünyesinde TRT’ye belgesel ve dizi filmler çekiyor. Son olarak ‘Fatih Sultan Mehmet’ adlı 13 bölümlük dizi için el sıkıştı. Dizi önümüzdeki haftalarda TRT 1’de yayınlanacak. İddiaya göre... Özekin’e bölüm başına 19.800.000 TL ödenecek. Toplam bütçe 257.400.000 TL. Özekin’in avans olarak 77.000.000 TL aldığı belirtiliyor."

Saymaz’a konuşan Öztekin, ihaleyi aldığını kabul etti.

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