Savcının odasından fotoğraf paylaşan avukattan açıklama

İstanbul Barosu’na üye avukat Buket Nurşah Tekışık’ın, savcı odasından paylaştığı fotoğraflar tartışma yarattı. "Herhangi bir hakim ile savcı ile bağlantım yok. O fotoğrafın altında paylaştığım sözde bir kitap sözü" diyen Tekışık, “Bir avukatın savcının odasına giremez diye bir kanun varsa siz söyleyin. Savcının odasına istediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım. Orada paylaşılan fotoğrafta oda dolu mu boş mu kime ait bunlar hiç sorgulanmadan izinsiz şekilde kullanıldı. Başka yerlere çekilmek algı yaratılmak isteniyor" dedi. Çektirdiği fotoğrafın bir hatıra fotoğrafı olduğunu söyleyen Tekışık, "O sırada savcı odasında değildi biz oda boşken bu fotoğrafı çektirdik. Sadece bu kadar” diye konuştu.

Tekışık, sosyal medya hesabını kapatırken tartışma yaratan fotoğrafların çekildiği odanın, İstanbul Adliyesi'nde görevli bir terör savcısına ait olduğu ve savcıya soruşturma başlatıldığı iddia edildi. Tepkiler sonrası sosyal medya hesaplarını kapan Buket Nurşah Tekışık, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"HERHANGİ BİR HAKİM VE SAVCI İLE BAĞLANTIM YOK"

“Ben tek başına çalışan ve İstanbul’da tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınım. Herhangi bir hakim ile savcı ile bağlantım yok. O fotoğrafın altında paylaştığım sözde bir kitap sözü. İsteyen Google’da aratsın. O fotoğrafla bir mesajla alakası yok” diyen Tekışık, “Benim iki fotoğrafım hatta savcının odasında değil adliyede çektirdiğim fotoğraflarım kullanıldı. Ben sosyal medyayı aktif olarak herkes gibi kullanıyorum. Paylaştığımda ne bir hakim ismi ne bir savcı ismi var. Ne de benim hakim ya da savcılarla bağlantım var. Beni takibe alabilirler iletişim tespiti yapabilirler. Benim adliyede çektirdiğim şahsi fotoğraflarım bile paylaşıldı. Eğer bu gündem oluyorsa ben buna çok üzülürüm” ifadelerini kullandı.

"SAVCININ ODASINA İSTEDİĞİM GİBİ GİRER İSTEDİĞİM GİBİ ÇIKARIM"

Tekışık, “Bir avukatın savcının odasına giremez diye bir kanun varsa siz söyleyin. Savcının odasına istediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım. Orada paylaşılan fotoğrafta oda dolu mu boş mu kime ait bunlar hiç sorgulanmadan izinsiz şekilde kullanıldı. Başka yerlere çekilmek algı yaratılmak isteniyor. İsteyen benim hesaplarımı bakiyelerimi inceleyebilir. Borçtan başka bir şey bulamazlar. Bu gibi şeyler benim hevesimi isteğimi kırıyor. Herkes gibi sosyal medyayı kullanıyorum ama çok farklı algı yaratıldı. Bu fotoğrafı çektirirken de paylaşırken de böyle bir düşüncem olmadı. Benim çektirdiğim fotoğraf bir hatıra fotoğrafı gibi. Onu da bir avukat arkadaşım çekti. O sırada savcı odasında değildi biz oda boşken bu fotoğrafı çektirdik. Sadece bu kadar” sözlerini kaydetti.

Avukatın açıklamasına rağmen savcının odasında farklı kıyafetlerle çekilmiş fotoğraflarının olması da dikkati çekti.