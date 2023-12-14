Mey İçki'den "DEM rakı" kararı: Toplatılıyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), Yargıtay tarafından kabul edilmeyen kısa ismini DEM Parti olarak değiştirdi.

Gazeteci Deniz Zeyrek'in yaptığı paylaşıma göre Mey İçki, HEDEP'in isim değişikliğinden kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü DEM isimli rakısını bu benzerlik nedeniyle toplatmak zorunda kaldı.

ÖZGÜR AYBAŞ: MEY FİRMASI DEM RAKILARI BAYİLERDEN TOPLUYOR

Öte yandan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da, X hesabından yaptığı paylaşımda, Mey İçki'nin DEM rakıları bayilerden topladığını duyurdu.

Aybaş, "Mey firması DEM Rakıları geri topluyor bayilerden. HEDEP Partisi DEM Partisi olması sebebiyle hem Rezalet hem de trajikomik." ifadelerini kullandı.

Mey firması DEM Rakıları geri topluyor bayilerden. HEDEP Partisi DEM Partisi olması sebebiyle hem Rezalet hemde trajikomik. pic.twitter.com/TgmgBB2OPh December 14, 2023

HEDEP, ADINI "DEM" YAPMIŞTI

HDP, Anayasa Mahkemesi'nde süren kapatma davası nedeniyle mayısta yapılan genel seçimlere Yeşil Sol Parti ile katılmıştı. Seçimlerin ardından yapılan kongrede partinin yeni adının Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, kısaltmasının ise HEDEP olmasına karar verilmişti. Ancak Yargıtay, HEDEP kısaltmasını, daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi'nin kısa adı HADEP'i andırdığı gerekçesiyle kabul etmemişti. Bunun üzerine HEDEP, kısaltma değişikliği için hafta sonu tüzük kurultayı yaparak bu kez partinin adını DEM Parti olarak değiştirmişti.