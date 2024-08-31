Tarımda Yeni Dönem Başlıyor

2025-2027 yıllarında yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile diğer bazı tarımsal desteklemelere ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Tarımsal destekler ilk defa üretim döneminden önce açıklanırken destekler daha sade ve etkin hale getirildi, üreticiler için gelecek yılların öngörülebilir olması için destek kararı ilk defa 3 yıllık olarak hazırlandı.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, bitkisel üretimin desteklenmesi programı ile çiftçilere temel destek, planlı üretim desteği ve üretimi geliştirme destekleri verileceğini belirtti. Yaptığı açıklamada üretim maliyetine göre ürünlerin kategorilere ayrıldığını, her kategori için destek katsayısının belirlendiğini vurgulayan Ersen, "2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekara 244 lira olarak belirlendi. Temel planlı üretim ve üretimi geliştirme destekleme tutarı, destek katsayı değeri ile destek katsayısının çarpımı sonucu elde edilecek olup, Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından arpa, aspir, ayçiçeği (yağlık), buğday, kolza (kanola), fasulye (kuru), mercimek, mısır (dane), nohut, pamuk (kütlü), patates, soğan (kuru), soya ve yem bitkileri planlı üretim kapsamında yer alan ürünlerin planlama kapsamına alındı. Planlama kapsamındaki ürünleri, havzasında üreten çiftçilere temel desteğe ilave destek ödemesi yapılacaktır. Bu üreticilerimizin mazot maliyetinin yüzde 100’ü ve gübre maliyetinin %50’si karşılanacaktır. Verim ve kaliteyi arttırmak için sertifikalı tohum kullanım desteği, Sertifikalı/standart fidan kullanım desteği, organik tarım desteği, iyi tarım uygulamaları desteği, katı organik-organomineral gübre desteği verilmeye devam edilecektir. Tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üretim planlamasına katkı sağlaması, verim ve kalitenin artırılması, tarımsal üretimde çevreci yaklaşımların benimsenmesi ve uygulanan politikaların etkinliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda ülke ihtiyacının yurtiçi üretimle karşılanabilmesi için verim ve kalitenin arttırılması, kayıtların güncel tutulması üretim sürecinde yaşanılan maliyet artışları ve fiyat istikrarsızlıkları gibi olumsuz koşullardan üreticilerin korunması hedeflenmektedir" diye konuştu.

DESTEKLEMELER 5 KAT ARTTI

Bitkisel üretimin desteklenmesi programı ile çiftçilere temel destek, planlı üretim desteği ve üretimi geliştirme destekleri verilecek. Temel desteklerde, üretim maliyetine göre ürünler kategorilere ayrıldı. Her kategori için destek katsayısı belirlendi. Temel destek için mazot maliyetinin yüzde 50’si ve gübre maliyetinin yüzde 25’i karşılanacak.

Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından arpa, aspir, ayçiçeği (yağlık), buğday, kolza (kanola), fasulye (kuru), mercimek, misir (dane), nohut, pamuk (kütlü), patates, soğan (kuru), soya ve yem bitkileri Planlı üretim kapsamında yer alan ürünler planlama kapsamına alındı. Planlama kapsamındaki ürünleri, havzasında üreten çiftçilere temel desteğe ilave destek ödemesi yapılacak. Üreticilerin mazot maliyetinin yüzde 100’ü ve gübre maliyetinin %50’si ödenecek.

Üretimi Geliştirme Desteğinde ise sertifikalı tohum kullanım desteği, sertifikalı/standart fidan kullanım desteği, organik tarım desteği, İyi tarım uygulamaları desteği, katı organik-organomineral gübre desteği verilmeye devam edilecek. Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği 2025 yılında örtü altı paket destek tutarı 2 bin 550 liradan yüzde 50 artırılarak 3 bin 825 liraya, açıkta paket destek tutarı dekara 870 liradan, bin 305 liraya çıkarıldı.

Depolarda muhafaza edilen ürünler için kira desteği, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kira ücret tarifesinin yüzde 75’i olarak ödenecek. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine katılım primi desteği ÇMVA sistemine dahil olan işletmeler yüzde 50 oranında arttırılarak bin 500 liraya, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği yüzde 104 arttırılarak 294 bin liraya yükseltildi.

"MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ REVİZE EDİLDİ"

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan üreticilerin temel destek ile mazot maliyetinin yüzde 50’sinin, gübre maliyetinin yüzde 25’inin karşılanacağını söyleyen Ersen, "Üretim planlaması kapsamında yer alan ürünlerin havzasında yetiştirilmesi durumunda temel desteğe ilave olarak üreticilerimiz kullandığı mazotun yüzde 50’sini, gübrenin de yüzde 25’i planlı üretim desteği olarak verilecektir. Böylelikle mazot maliyetinin yüzde 100’ü, gübre maliyetinin ise yüzde 50’si desteklenmiş olacaktır.

Su kısıtının olduğu 11 il ve 52 ilçede ise planlama kapsamında az su tüketen mercimek, nohut, baklagiller, yem bitkileri, buğday, arpa ve yağlık ayçiçeği üreten çiftçilerimize ise gübre maliyetinin kalan yüzde 50’lik kısmı da ’yer altı su kısıtı desteği’ olarak verilecektir. Böylece bu bölgelerde üretim planlamasına uygun ekim yapanların mazot ve gübre desteğinin yüzde 100’ü desteklenecektir.

Tüm bunların yanında çiftçilerimizin uzun süredir talep ettiği gibi bu destekler ayni olarak değil, nakdi olarak ödenecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA