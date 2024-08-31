Milyonlarca İşsizi İlgilendiren Haber: Kamuda Çalışma İmkanı Geliyor... Şartlar Neler?

Kamuda işsizlere yönelik olarak yeni bir iş gücü uyum programı başlatılıyor. Eğitimini tamamlayan kişiler, haftanın 3 günü, toplam 22 buçuk saat kamu kurumlarında çalışacak. İŞKUR tarafından işsizlere yönelik yeni bir program başlıyor. Haftada üç gün kamuda istihdam olanağı geliyor.

GÜNLÜK ÜCRET 566 LİRA

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre, bir aydır sigortası olmayanlar, önce eğitim alacaklar, sonra da sistemden yararlanabilecekler. Yeni programa göre, eğitimini tamamlayan kişiler haftanın 3 günü kamu kurumlarında çalışabilecekler. Çalışan kişilere ise günlük 566 lira ücret ödenecek. Ancak bu yeni program, en fazla 10 ay sürecek. Eğitimler ise çocuk bakımı, geri dönüşüm, tarımsal üretim gibi farklı konulardan oluşacak. Kurumlar, kendi çalışanlarının % 30’una kadar kontenjan talep edebilecekler.

GÜNLÜK ÜCRET TARTIŞMALARI BAŞLADI

Günlük kazanılacak para hakkında ise şimdiden tartışmalar başladı. Show Haber’e konuşan vatandaşlardan bazıları “Limon satsa daha fazla kazanır zaten. 566 liraya kimsenin çalışacağını düşünmüyorum” şeklinde tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise “En azından boş durmaktansa cüzi bir miktarda da olsa ücret almak iyi olur” ifadelerini kullandı. Yakın zamanda hayata geçmesi beklenen program ile işsizlerin çalışma disiplini ile tanıştırılması ve istihdama kazandırılması hedefleniyor.