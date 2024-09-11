Taner Tolga Tarlacı'ya Hapis Şoku! Darp, Gasp, Taciz... 'Hayatı Hapiste Geçecek Gibi Görünüyor'

Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışması 2011 yılına damga vurmuştu. Programdan 4. olarak ayrılan Taner Tolga Tarlacı'nın adı, daha çok skandallarla anılıyordu. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta çeşitli suçlardan yargılanan Tarlacı; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde de suç işlemişti. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde işlediği suçlar nedeniyle tutuklanan Tarlacı, darp, gasp, taciz ve benzeri birçok suçlamayla karşı karşıya kaldı. Mahkeme, Tarlacı'yı bu suçlardan dolayı 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"HAYATI HAPİSTE GEÇECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Kıbrıs'ta yaşayan ve 'Cenk Hoca' olarak bilinen ünlü sosyal medya fenomeni, Tarlacı'yı cezaevinde ziyaret etti.

Davayı takip eden ve Tarlacı'nın durumunu yorumlayan Cenk Hoca, sürecin zorlu geçeceğini belirterek, "Bir şeyler yapmaya çalışacağız, ama umudum yok, Taner'in hayatı hapiste geçecek gibi görünüyor," ifadelerini kullandı.