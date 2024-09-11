Eğitimde Korkunç Tablo: Kız Çocukları Evlendirildiği İçin Okulu Bırakıyor!

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk), 45'inci yıldönümünde kız çocuklarına ilişkin araştırmasını yayınladı.

Düzenlediği basın toplantısında raporu duyuran Vakıf, Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu işbirliğiyle GFK araştırma şirketi tarafından hazırlanan "Eğitim Olanakları Araştırması"nın verileri paylaşıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, vakfın mütevelli heyeti ve yönetim kurulu başkanı Figen Samuray, araştırma sonuçlarını değerlendirirken, "Kız çocukları için maddi sebeplerden sonra ailenin izin vermemesi ve evlenme en büyük engeller olarak öne çıkıyor" dedi.

Toplantıda ayrıca, bu yıl üniversiteye yerleşen 18 kız çocuğunun başarıları öne çıkarıldı. Bu gençler, Koruncuk Vakfı'nın çalışmalarının somut bir sonucu olarak nitelendirildi. Makine mühendisliği öğrencisi Aysun, sosyal hizmetler bölümü öğrencisi Meryem ve İngiliz dili ve edebiyatı öğrencisi Mesude, Koruncuk'ta aldıkları destek ve teşvik sayesinde eğitimlerine devam ettiklerini ve ileride topluma katkı sağlamak istediklerini dile getirdiler.

Ayrıca, İstanbul ve İzmir'de bulunan Koruncukköyler, özellikle kız çocuklarının eğitim hakları için barınma ve bakım ihtiyaçlarını karşılayarak, 125 öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Araştırmada, maddi sebeplerin yanı sıra konaklama imkanlarının yetersizliği de üniversite eğitimine devam edemeyen gençler için büyük bir engel olarak belirlendi.

Kaynak: Cumhuriyet