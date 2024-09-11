Tepki Çeken AKP'li Ensarioğlu'ndan Yeni Açıklama: ‘Narin Görmemesi Gereken Bir Şeyi Gördüğü İçin…’

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun, 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürüldüğünün ortaya çıkmasıyla ilgili önceki gün (8 Eylül) katıldığı bir yayındaki konuşması tepkilere neden oldu.

Ensarioğlu, "Soruşturmada gizlilik var ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas bir düzeyde olduğu için onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz ancak maalesef Narin kızımızın cansız bedenine ulaştıktan sonra onun üzerinden daha somut ve çok hızlı bir şekilde faillere ulaşmak üzereyiz. Hem soruşturmanın gizliliği açısından, hem de konunun gizliliği açısından bir taraftan aile çok büyük bir acı yaşarken, aile bireyleriyle ilgili yapılan tutuklamalar var, yeni gözaltılar var. Bu kadar büyük acıyı yaşayan bir aile bireylerine ilişkin şüpheler ve gözaltılar var. Onları daha fazla yaralayacak somut bir delile oturtmadan ve ilgili birimler tarafından netleştirilmeyen bir şey ifade etmemiz de mümkün değil." açıklamasını yapmıştı.

Sözleri tepki çeken Ensarioğlu, daha sonra yaptığı açıklamada ise "Narin kızımızla ilgili söylediklerim son derece açık ve nettir. Böylesine acı bir olay üzerinden siyaset yapmaya çalışanlar, toplumun acısını istismar etmeye kalkışanlar, ahlaki değerlerden tamamen yoksundur. Bu durumu çarpıtarak farklı yönlere çekmeye çalışanların niyeti ortadadır. Canlı yayında da açıkça ifade ettiğim gibi, olayla ilgili adli süreç büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Aile fertleriyle ilgili ‘gözaltına alınmamalı’ şeklinde bir açıklamam kesinlikle bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve çarpıtmalara itibar etmemesini önemle rica ediyor, yayının tamamını izleyip değerlendirme yapmalarının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ENSARİOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA

Sözleri Narin’in gözaltındaki yakınlarına destek olarak yorumlanan Ensarioğlu, Serbestiyet’ten Onur Erkan'ın sorularını yanıtladı.

“Bizlerin bazen bilmediği bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Aile de bizim dostlarımız” sözleriniz, kamuoyunda Narin Güran’ın ailesinden soruşturma kapsamında şüpheli konumunda olan kişileri “kolladığınız” yönünde tepkilere neden olmuştu. Siz ne söylemek istediniz?

Narin kızımızın canice öldürüldüğü bu acı olayı, siyasi tartışmalara çekmek isteyenler tarafından sözlerim çarpıtıldı. Soruşturma gayet ciddi bir şekilde yürütülüyor. Narin kızımızın otopsisinde alınan bulguların Adli Tıp’taki detaylı incelemelerin de tamamlanmasıyla düğümün de çözülmesini sağlayacak. Soruşturma neticeye de ulaşacaktır, bu caniliği yapanlar ve ortak olanlar kimlerse bu ortaya çıkarılacak ve hak ettiği cezaya çarptırılacaktır. Devlet bugüne kadar hiçbir konuda olmadığı kadar meselenin üzerine gidiyor. Toplum da bugüne kadar hiçbir konuda olmadığı kadar duyarlı ve farkında.

Soruşturma iyi bir şekilde devam ederken konuyla ilgili bilgi sahibi olmayanların söyledikleri, yayılan yanlış bilgiler ve özellikle de kızımızı kaybettiğimiz acı bir olayı siyasi tartışmalara çekmeye çalışanların yorumları bilgi kirliliği yaratıyor.

Bu yanlış yorumlara ve soruşturmanın gizlilik esasında yürümesine vurgu yaptım. Konuyu ilk günden beri takip ediyorum, bölgeyi de yakından biliyorum, söylediğim gibi aileden de dostlarım var. Tamamen soruşturmanın gizliliğine vurgu yaptım.

“Ailede dostlarımız var” sözümü de çarpıttılar, “ailedekiler gözaltına alınmamalı” dediğimi bile yazanlar oldu. Aileden gözaltına alınanların olması, gözaltına alınmayanlar da dahil bütün ailenin suçlu olduğu anlamına gelmez. Ayrıca gözaltına alınan herkes kesinlikle suçludur da denemez elbette. Soruşturma henüz devam ediyor.

"GÖRMEMESİ GEREKEN’ BİR ŞEY GÖRDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR”

Sizin Narin’in öldürülmesiyle ilgili ortaya çıkan bilgilerden ve bölgeyle ilgili bilgilerinizden vardığınız bir değerlendirme var mı?

Bilindiği gibi zanlılardan biri, Narin’in cansız bedenini, Narin’in köy muhtarı olan amcası Salim Güran’ın kendisine teslim ettiğini ve kendisinin de dereye gizlediğini itiraf etti. Salim Güran zaten aracında Narin’in DNA izinin bulunması ve telefonundaki verilerini silmesi gibi tespitler sonrası geçen hafta tutuklanmıştı.

Narin’in Kur’an kursundan çıkarken başında bulunan tülbenti de ailesiyle birlikte yaşadığı evinde bulundu. Bu da önemli bir bilgi çünkü Narin’in eve ulaşmadan kaçırılmış olabileceği gibi tahminler de yürütülüyordu. Ancak tülbentin evde bulunması Narin’in eve ulaştığını gösteriyor. Ayrıca o gün, köyün gençleri de iki gün sonra olacak düğünün davetiyelerini dağıtmak için civar köylere gitmiş. Bunlar, Narin’in “görmemesi gereken” bir şey gördüğü için, amcası Salim Güran tarafından öldürülmüş olabileceği düşüncesini akla getiriyor. Henüz bunları reddediyor kendisi.

“AİLENİN HÜDA PAR’LA HİÇ İLGİSİ YOK"

Güran ailesinden dostlarınız olduğunu söylediniz. Ailenin Hizbullahçı olduğu ya da HÜDA PAR’a yakın olduğuyla ilgili iddialar da ortaya atılıyor. Ailenin HÜDA PAR’la bir ilgisi var mı?

HÜDA PAR’la hiçbir ilgileri yok. Daha önce benim Doğru Yol Partisi’nde il başkanlığı yaptığım dönemde il yönetimimizde Güran ailesinden bir dostumuz vardı. Narin’in rahmetli dedesi de benim dostumdu.

Aile ağırlıklı olarak Refah geleneğinden gelen bir aile. O aileden bir dönem İYİ Parti’de il yöneticiliği yapan oldu. Halen AK Parti Bağlar ilçe yönetiminde olan bir yeğenleri var. Ailedekiler, Molla Gürani’nin torunları olduklarını söyler. Güran soyadı da oradan geliyor.

O zaman bu HÜDA PAR iddiaları nereden çıkıyor?

DEM Partililer Narin kızımızın kaybolduğu ilk günlerde köye gittiler. Pek bir oylarının olmadığı, etkilerinin olmadığı bir köy. Aileden devlet aleyhine, AK Parti aleyhine açıklamalar almaya çalıştılar, aileyi bu yönde kışkırttılar. Aileden bu tip siyasi tepkiler alamayınca bu sefer aileyi hedef alan açıklamalara başladılar. “Bunlar Hizbullahçı” diye bir propagandaya başladılar. Benim açıklamamdan sonra da benim sözlerimi çarpıtan bir propaganda başladı. Meseleyi Narin kızımızın canice öldürülmesi üzerinden siyasi bir kazanç elde etmeye çevirdiler.

Kaynak: Serbestiyet