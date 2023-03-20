Talat Atilla: AKP, Müge Anlı ve kendisine yakın beş gazeteciye adaylık teklif etti; Hande Fırat mesafeli

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine iki aydan az bir süre kala siyasi partiler, aday gösterecekleri isimlerle ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Kulislerde konuşulan senaryoların sayısı da bu kapsamda hayli arttı.

Dikkati çeken bir iddia, Turktime.com yazarı Talat Atilla'dan geldi. Gazeteci, iktidar partisi kulislerine dayandırdığı yazısında Müge Anlı ile AKP'ye yakınlığıyla bilinen köşe yazarları Hasan Basri Yalçın, Hilal Kaplan, Halime Kökce ve Şebnem Bursalı'ya adaylık teklif edildiğini ileri sürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı canlı yayına FaceTime ile bağlayan Hande Fırat'ın da teklif gidenlerden biri olduğunu dile getiren Atilla, gazetecinin meseleye 'mesafeli baktığını' söyledi.

Talat Atilla'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"(...) 14 Mayıs'ta geçmiş seçimlere oranla bu seçimlerde daha fazla gazetecinin TBMM'ye girebileceğini öngörüyorum. Hatta, vekillik sevdası bu dönem gazetecilerde tavan yaptı. Çiçek Abbas'da İlyas Salman diyordu ya 'Dedim gözlerinin rengi ne? Dedi kara sevda…' Aynı öyle.

'İKTİDAR KULİSLERİNDE MÜGE ANLI'NIN YÜZDE 2 İLE 2.5 OYU OLDUĞUNA İNANILIYOR'

Mesela Müge Anlı. Kötüleri saklandığı delikten çıkaran gazeteci. Anlı, diğer rakiplerine göre çok yönlü destek alsa da, mesleğinde başarılı doğrusu. İktidar partisi Müge Anlı'ya Milletvekili adaylığı teklif etti. İktidar kulislerinde Anlı'nın yüzde 2 ile 2,5 oyu olduğuna inanılıyor.

Ukalalık yapmak istemem ama bence bu yaklaşımın sosyolojik karşılığı olmadığı gibi siyaset bilimine göre de kabul edilebilir tarafı yok. Bu hesaba göre, Tarkan liste başı yapılsın. Ajda Pekkan'ı da şimdiden Cumhurbaşkanı Yardımcısı ilan edip, hiç seçim sonuçlarını beklemeyelim!

Müge Anlı'yı mesleğinde başarılı ve ağzı iyi laf yapıyor diye alırsanız, bu anlaşılır. Yok, oyumuzun üstüne oy koyacağız derseniz, bu yanılgıdır. O vakit, Twitter hesabı bir kaç milyon olan fenomenler var. Onların neyi eksik? Milyon diyorum! 50 binle bağımsız milletvekili seçilme imkanı var! Kapın onları!

'BU GAZETECİLERİ TBMM'DE GÖRECEK GİBİYİZ'

Velhasıl Sabah yazarları Hasan Basri Yalçın ve Hilal Kaplan'a.. Star yazarı Halime Kökce'ye de iktidar partisinden vekillik teklifi geldi. Siyaset bu, elbette saatler içinde her şey değişebilir ama bu gazetecileri TBMM'de görecek gibiyiz.

Hayırlı olsun! Bu arada son not olarak Sabah yazarı Şebnem Bursalı'nın da İzmir ve Aydın'dan vekil olmayı istediği konuşuluyor.

'HANDE FIRAT'IN DİRENCİNİ YALNIZCA ERDOĞAN KIRABİLİR'

Hande Fırat kendisine ayrı bir başlık açılmasını hak eden bir gazeteci. 15 Temmuz'un simge isimlerinden. Hem şanslı. Hem şanssız. Şanslı çünkü... 15 Temmuz FETÖ kalkışmasında hayatının gazetecilik şansını yakaladı ve aynı anda siyaset ve medya tarihine geçti.

Şanssız çünkü.. Yaptığı iyi bir gazetecilikti ama bunu partizanlık olarak algılayan bir kesim de oldu. Böyle algılanmasına biraz da çalıştığı kurumların iktidara yakın olmasının katkısı da oldu tabi. Bir kesim tam da bu yüzden Fırat'ın geçmişte yaptığı ses getiren özel haberleri görünmez yapmaya çalıştı.

Hande Fırat'ın bu şartlara rağmen çalıştığı kurumlarda şartları zorlayarak gazetecilik yapmaya çalıştığını da hak teslimi olarak bir kenara not edelim.

Hande Fırat'a da vekillik teklifinin geldiğini ama şu ana kadar bu öneri ve telkinlere mesafeli baktığı söyleniyor. Direncini sanırım sadece Erdoğan kırabilir."

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