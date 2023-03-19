Doğuştan soğuk 3 burç.. Girdikleri ortam buz kesiyor hep suratları asık

Bazı burçların enerjisi çok düşük oluyor. Doğuştan soğuk olan 3 burç insanı..

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Doğuştan soğuk 3 burç.. Girdikleri ortam buz kesiyor hep suratları asık

Her insanın enerjisi farklı oluyor. Bazı insanlar çok neşeli olurken bazı insanlar ise nedendir bilinmez pek neşesiz oluyor.

Doğuştan soğuk 3 burç insanı belli oldu.

Akşam'da yayınlanan bir içerikte; Doğuştan soğuk 3 burçla ilgili detaylar paylaşıldı. Araştırmacılara göre girdikleri ortamı buz kestiren soğuk 3 burç belli oldu. O burçlar arasında ''Başak, Oğlak ve Kova'' burcu ilk sırada  yer alıyor. 

BAŞAK BURCU


Girdikleri ortama alışana kadar somurtkan durur. Başak burçlarının ortama alışması için zaman ihtiyacı var. Bu yüzden ilk girdikleri ortamda soğuk kabul edilir. Tavırları keskin ve mesafeli olan bu burçlarla bu yüzden arkadaş olmak biraz zordur. Çünkü kendilerini kolay kolay açmazlar. Olaylara karşı tepkisiz kalan başak burçları kolay kolay ağlamazlar. Onlar için gerçeklik önemlidir.

Doğuştan soğuk 3 burç.. Girdikleri ortam buz kesiyor hep suratları asık - Resim : 1

OĞLAK BURCU


Oğlak burçlarından yönetici olur. Çünkü oğlak burçları kolay kolay mesafelerini yıkmazlar. Özel hayatlarında sır gibidirler. Duygularını asla belli etmeyen oğlak burçları dışarıdan oldukça korkutucu durur. Ruhsuz gibi eleştiriler alsalar da bu onlar için kayıp değildir. Bundan mutluluk duyarlar.

KOVA BURCU


Doğuştan soğuk olduklarını kanıtlayan kova burçları bebeklikten itibaren kimseyle yakınlık kurmazlar. Dışarıdan düşünceli ve zeki görünen kova burçlarını ortamlarda göremezsiniz. Duruşlarında hep bir muhaliflik vardır.

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Doğuştan soğuk 3 burç.. Girdikleri ortam buz kesiyor hep suratları asık Doğuştan soğuk 3 burç.. Girdikleri ortam buz kesiyor hep suratları asık
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