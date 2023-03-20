Jahrein, Meral Akşener'den helallik aldı: 'Büyüklük gösterip beni affetti'

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olan Twitch yayıncısı, Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, İYİ Parti lideri Akşener'le telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

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Jahrein, Meral Akşener'den helallik aldı: 'Büyüklük gösterip beni affetti'

Sosyal medyada Jahrein lakabını kullanan Ahmet Sonuç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

"Yeni doğan bebeğimizden ötürü beni ve eşimi tebrik etti" diyen Sonuç, şöyle devam etti:

"Kendisine ulaşmak için geçen hafta özel kalemine ulaşmıştım. Oğlan erken doğunca yüz yüze görüşemedik. Önceden sarf ettiğim haddimi aşan sözlerden ötürü özür diledim kendisinden. 'Kaç yaşındasın?' dedi. '34' dedim. 'Gençsin. Olur öyle şeyler.' dedi. Büyüklük gösterip beni affetti.

'Gençlerin çıkarlarını koruyun lütfen. Size güveniyoruz' dedim. 'Her şey hallolacak' dedi. Ben oğlumun altını değiştirmeye gidiyorum. Buralar size emanet."

NE OLMUŞTU?

Jahrein, İYİ Parti lideri Akşener'in Millet İttifakı'nın 12'nci toplantısının ardından sosyal medya hesabından Kurtlar Vadisi göndermeli paylaşım yapmıştı. Ardından bir mesaj daha gönderen Jahrein'in sözleri tepki çekmişti.

Jahrein, Meral Akşener'den helallik aldı: 'Büyüklük gösterip beni affetti' - Resim : 1

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