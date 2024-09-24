Şüpheli Şekilde Ölen Fenomenin Veda Notu Ortaya Çıktı: 'Günlerdir Can Çekişiyordum, Kimse Görmedi'

İstanbul Sultanbeyli'de bulunan evinin 5. katından atlayarak intihar ettiği öne sürülen sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı. Aykut'un veda notunda, "Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum." yazdığı görüldü.

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Şüpheli Şekilde Ölen Fenomenin Veda Notu Ortaya Çıktı: 'Günlerdir Can Çekişiyordum, Kimse Görmedi'

Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un Sultanbeyli’deki evinin 5. katından atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Genç kadına ait olduğu düşünülen veda mektubu da ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden Kübra Aykut veda mektubunda, “Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi” ifadelerine yer verdi.

Şüpheli Şekilde Ölen Fenomenin Veda Notu Ortaya Çıktı: 'Günlerdir Can Çekişiyordum, Kimse Görmedi' - Resim : 1

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Kaynak: İHA

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