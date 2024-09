Kuş Gözlem Etkinliğine İlgi Büyüktü

Bursalı Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in sosyal medyadan yaptığı çağrı ile bir araya gelen beş yüze yakın doğasever İstanbul Beykoz’da kuş gözlem etkinliğinde bir araya geldi. Sonbahar yırtıcı göçünü izlemeye gelenler arasında çocuklu ailelerin çoğunlukta olduğu dikkat çekti. Gün boyu süren etkinlikte 3 binden fazla yırtıcı kuş kaydedildi.

Bursalı Yaban Hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in üç yıl önce başlattığı ve geleneksel hale gelen İstanbul sonbahar yırtıcı kuş göçü gözlem etkinliği önceki gün Beykoz’daki Toygartepe’de üçüncü kez gerçekleşti. Gün boyu süren etkinlik için Sakarya, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa gibi çevre şehirlerden de gelen yaklaşık 500 kişi gün boyu üzerlerinden geçen yırtıcı kuşları gözlemledi.

Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün destek verdiği etkinliğe Beykoz Belediyesi de katkı sağladı. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş etkinliğe dair yaptığı açıklamada ‘Bu yıl 3. Kez bu heyecanı hep birlikte yaşadık. İstanbul kuşlar için de bir metropol aslında. İki kıtanın birbirine en yakın noktası burası. Ve kuşlar kuzeyden güneye olan göç yolculuklarında burayı yoğun bir şekilde kullanıyor. Bir göç döneminde onlarca farklı türden yüz binlerce kuşun geçtiği şehir İstanbul. Ve bu gözlem yaptığımız noktalar yabancı gözlemciler tarafından çok uzun yıllardır biliniyordu aslında. Mesela bugün etkinliğimize 15 yıldır buradan sonbahar göçünü gözlemleyen Alman Diter Müller ve Carin Wichards’ta var. 60 küsur yaşındalar ama her yıl Almanya’dan kalkıp bu göçü izlemek için geliyorlar. Kendileri buraya geldiklerinde çok az kuş gözlemcisine denk geldiğini söyleyerek bu yıl gördükleri kalabalığa şaşkınlık ve mutlulukta baktıklarını belirterek festival gibiydi ifadesini kullandılar. İlk kez kuş gözlemine katılan aileler çok yakınlarından geçen kartalları gördükçe büyük heyecan yaşadılar. Buna vesile olduğum için çok mutluyum’ dedi.

Etkinliğe DKMP Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Alioğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Polenezköy Şefi Ayşegül Demircan da katılırken İstanbullu kuş gözlemcileri de katılarak gelen misafirlere tecrübelerini aktardı. Kuş Gözlemcisi Ümit Yardım her yıl bu noktada gözlem yaptığını ve artık İstanbulluların da burayı tanıyor olmasından büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Etkinliğe gelenler arasında Uzman Ekolog Kerem Ali Boyla, Ebird Hakem Heyetinden Biyolog Dr Orhan Gül ile Bilim Yazarı Dr Pedram Türkoğlu gibi uzman isimler de etkinlikte gelenlere kuşlar hakkında bilgiler verdi. Etkinlikte İstanbullu kuş fotoğrafçıları da yer alarak geçen kuşları fotoğrafladı.

Çocuklu ailelerin katılımı her geçen yıl artıyor

Etkinliğe çocuklu ailelerin gelmesi için ayrıca çaba sarf ettiklerini dile getiren Alper Tüydeş; "Doğaya Kanat Açtık Projesi" kapsamında bir çok proje ile çocukların karşısına çıkıyorduk. Bu kez onlarla birlikte sahadaydık. Aile olarak katılımların çoğunlukta olması ayrıca mutluluk vericiydi. Etkinliğe katılan tüm çocuklara ‘mevsim kuşları’ kitabımı da imzalı olarak hediye ettim. Türkiye’de günden güne artan bir kuş gözlemcisi var ve bu doğa adına sevindirici bir gelişme’ ifadelerini kullandı.

