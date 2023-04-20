"Siyasi tweet atmam isteniyor" diyen Vedat Milor, kararını açıkladı
Ünlü yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, artık sosyal medyada siyasi paylaşım yapmamaya karar verdiğini açıkladı.
Uzun yıllardır yemek eleştirmenliği yapan, gastronomi yazarı Vedat Milor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Zaman zaman siyasi görüşüyle ilgili paylaşımlar da yapan Milor yeni kararını duyurdu.
"TAMAMEN YEMEĞE ODAKLANACAĞIM"
Twitter hesabından artık siyasi paylaşımlar yapmayacağını açıklayan Milor, "Siyasi tweet atmam yönünde yoğun bir istek var. Ben söylemek istediklerimi defalarca söyledim. Kitaplarda, köşe yazılarında da yazdım. O yüzden bugün son siyasi tweet'i atıp artık tamamen yemeğe odaklanacağım" ifadelerini kullandı.
Siyasi tivit atmam yönünde yoğun bir istek var. Ben söylemek istediklerimi defalarca söyledim. Kitaplarda, köşe yazılarında da yazdım. O yüzden bugün son siyasi tiviti atıp artık tamamen yemeğe odaklanacağım.— Vedat Milor (@vedatmilor) April 18, 2023
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