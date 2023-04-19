Mansur Yavaş'tan AKP'ye 'terörist' tepkisi: O zaman vergi de almayın

GERÇEK GÜNDEM /

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Sinop İskele Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

AKP'nin Millet İttifakı adaylarına yönelik karalama kampanyası yürüttüğünü söyleyen Mansur Yavaş, Ankara'da seçimi kazandıklarında iddiaların tam aksinin yaşandığını vurguladı. Yavaş; "Yardımları kesecek dedikleri kardeşiniz; geçen yıl 3 ay müddetle 200 bin aileye doğal gaz verdi, kimseyi üşütmedi" diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidar partisi mensuplarının farklı görüşteki yurttaşlara sık sık 'terörist' dediğini de hatırlatan Yavaş; "Madem siz kendinize oy vermeyenleri teröristlikle, hainlikle suçluyorsunuz, o zaman onlardan vergi de almayın. Vergi alırken vatandaş, oy verirken hain. Böyle bir mantık olamaz" dedi.

Mansur Yavaş, burada yurttaşlara seslendi. Mansur Yavaş'ın açıklamaları şöyle oldu:

HER ŞEYİ KENDİLERİNE İSTEDİLER

Biz aday olduğumuzda Türkiye'nin her yerinde Millet İttifakı'nı suçlamaya başladılar. 'Her yere aday olabilirsiniz ama kazanmak yasak.' Her şeyi kendilerine istediler.

BAŞKA BİR ŞEY KALMAYINCA İFTİRA ATIYORLAR

Yardımları kesecek dedikleri kardeşiniz; geçen yıl 3 ay müddetle 200 bin aileye doğal gaz verdi, kimseyi üşütmedi. Geçim sıkıntısı yaşayan ve beslenemeyen aileleri gördükçe onların çocukları da okusun diye 16 aydır 220 bin aileye düzenli bir şekilde birer kilo et veriyoruz; o çocuklar protein alsın, sağlıklı beslensin diye. Şu anda yapılan propaganda; 'Biz gidersek yardımlar kesilecek.' Başka bir şey kalmayınca iftira atıyorlar. 'Bunlar gelince iftira atacaklar' 'Bunlar yönetemez' dediler; Dünya Belediye Başkanı ödülü aldım.

MADEM KENDİNİZE OY VERMEYENLERİ TERÖRİSTLİKLE SUÇLUYORSUNUZ O ZAMAN ONLARDAN VERGİ DE ALMAYIN

Madem siz kendinize oy vermeyenleri teröristlikle, hainlikle suçluyorsunuz, o zaman onlardan vergi de almayın. Vergi alırken vatandaş, oy verirken hain. Böyle bir mantık olamaz.

Kaynak: Gerçek Gündem