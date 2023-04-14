Selçuk Bayraktar'dan 'tweet' davası: "Beni mahkemeye vereceğine AFAD Başkanını verseydi"

Hakkında dava açılan Aydın Aydoğan, "Bu tahammülsüzlük Gezi’ye olan öfkelerin hala sıcak olduğunun bir kanıtı. Hakkımda 150 bin TL’lik manevi tazminat davası açmış Selçuk Bayraktar’a sözüm şudur: Ben bunu ödeyemem, bizim milyon dolarlık şirketlerimiz yok. Asgari geçim şartlarında ülkede hayatta kalmaya çalışan bireyleriz. AFAD başkanının basın toplantısında söylediklerini paylaştım sadece. Beni mahkemeye vereceğine AFAD Başkanını verseydi anlaşılırdı." dedi.

Diken'den Canan Coşkun'un haberine göre, kişilik haklarının zedelenerek hakarete uğradığını savunan damat, 150 bin TL manevi tazminat istiyor.

Gezi eylemleri sırasında polisin attığı gaz kapsülüyle ayağından yaralanan Aydın Aydoğan, Twitter hesabından İHA ve SİHA’ların deprem bölgesine müdahale edemediğini paylaştı. Aydoğan tweetinde, "Şirketinin yaptığı dronlar depremden sonra bir kısmı dondu bir kısmı kanat problemi yaşadı uçamadı.TSK kendine ait Anka kuşlarını uçurdu. 3 gün iletişim hizmeti normale döndü haberi AA yapınca haberi kaldırtıp bölgeye gitti sanki kendi dronları gibi sahiplendi" ifadesini kullandı.

Bayraktar, söz konusu tweet’e avukatları Abdullah Demirhan ve Serkan Kaya aracılığıyla dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan 120 sayfalık dava dilekçesine yaklaşık 100 sayfa İHA ve SİHA’larla ilgili ulusal ve uluslararası mecralarda yayınlanan ‘övücü’ haberler eklendi. Aydoğan’ın paylaşımıyla ‘İHA ve SİHA sistemlerine kamuoyu tarafından duyulan güveni sarstığı ve başarılarını karaladığı’ iddia edildi. Bayraktar’ın davası İstanbul 30’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, ön inceleme yaptıktan sonra kararını açıklayacak.