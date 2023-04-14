Menzil'in AKP döneminde İBB’ye sabun sattığı ortaya çıktı

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre seçimlerde yine iktidara desteğini açıklayan Menzil Cemaati’nin AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) kalıp sabun ve ramazan erzakı sattığı açığa çıktı.

Menzil Cemaati’nin ticari faaliyet yürüttüğü şirketlerinden biri de Nakış Toptan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Bu şirket aracılığı ile cemaatin 9 Aralık 216 tarihinde İBB iştiraki İSPARK’a 84 bin 807 TL bedelle kalıp sabun sattığı açığa çıktı. Aynı şirket 19 Temmuz 2013 tarihinde de yine İSPARK’a 130 bin 542 TL bedelle ramazan erzakı sattı.

BELEDİYELER SIRAYA GİRMİŞ

Ayrıca Nakış Toptan Gıda Şirketi’nin AKP’li belediyeler ile kurduğu diğer ticari ilişkiler ise şu şekilde:

•29 Nisan 2020: Kocaeli’ndeki AKP’li Körfez Belediyesi 277 bin TL’lik erzak kolisi

•26 Haziran 2012: İstanbul’daki AKP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne 283 bin TL’lik gıda malzemesi

•7 Haziran 2012: İstanbul’daki AKP’li Esenler Belediyesi’ne 120 bin TL’lik gıda malzemesi satıldı.

6 Şubat’ta meydana gelen büyük deprem felaketinin ardından Kızılay’ın, Menzil Cemaati’ne bağlı Nakış Gıda isimli bir şirketten gıda malzemesi, yardım kolisi satın aldığı iddia edilmişti. Depremzedeler için yapılan bu alımın ihalesiz olarak gerçekleştirildiği öne sürüldü. Ayrıca Menzil Cemaati’ne mensup olduğu bilinen Kızılay Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz’ın bu alıma aracılık ettiği, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın ise bilgisi olduğu belirtildi.

Ayrıca Nakış Gıda firmasının ofisi, Menzil Cemaati’nin İstanbul’daki merkezi olan Tuzla’daki Semerkant Kültür Merkezi’nin içerisinde yer alıyor.

DESTEK AÇIKLAMASI

Menzil Cemaati’ne bağlı Beşir Derneği, GENÇKON, Semerkand Vakfı ve TUMSİAD tarafından kısa bir süre önce yayımlanan ortak açıklamada, Cumhur İttifakı’na destek verileceği ifade edilmişti.

Açıklamada, Türkiye’nin ‘istikrara ihtiyacı olduğu’ belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Milletimiz afetin yaralarını sarmaya odaklanmış, dayanışma ruhunun tesis ettiği huzur ve güven ikliminde sandığa gidecek, yine dünyaya örnek bir tablo sergileyecektir. Net hedeflerin hızlıca ve kararlılıkla hayata geçirilebilmesi adına geçtiğimiz kritik dönemin tecrübesini önemsiyoruz. Bu vesileyle hem Cumhurbaşkanlığı hem de Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz."