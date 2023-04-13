Boğaziçi Direnişi Meclis’e taşınıyor | TİP’in 22 yaşındaki adayı Atakan Özsan: AKP yıllardır gençliğe savaş açtı

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Atakan Özsan, Türkiye İşçi Partisi’nden İstanbul 2.Bölge milletvekili adayı oldu. 22 yaşındaki milletvekili adayı Özsan, Gerçek Gündem’e konuştu.

“ARTIK GENÇLER BU DÜZENİ REDDEDECEK”

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Atakan Özsan, milletvekili adayı olmasının en büyük sebebinin gençlerin sesini Meclis’e taşıyabilmek olduğunu söyledi.

Yıllardır yaşlıların gençler adına konuştuğu ve gençler adına karar aldığı bir düzende yaşanıldığını belirten Özsan, artık gençlerin bu düzeni reddetmesi gerektiğine inandığını ifade etti:

“Bize çocukluğumuzdan beri ‘sen şimdi çalış, büyüyünce rahatlayacaksın’ dediler. Ders çalıştık, hayallerle liseye geçtik. Bu sefer de lisede tarikat ve cemaatlerin kucağına düştük. Zorunlu değerler eğitimiyle ve proje okullarla uğraştık. Hocalarımız zorla sürgün edildi. Lisede buna ses çıkarmak istedik ama çıkaramadık. Bu sefer de bize üniversiteye geçince rahatlayacağımız söylendi ama üniversiteye geçtiğimizde de hiçbir şey değişmedi.”

“EN BÜYÜK ÖRNEĞİNİ BOĞAZİÇİ DİRENİŞİ’NDE GÖRDÜK”

Gençlerin yıllardır ‘büyüyünce rahatlayacaksın’ denilerek geçiştirildiğini belirten Özsan, üniversitelerde de bu düzenin değişmediğini söyledi.

Üniversitelere kayyumların atandığını, kampüslere sivil polislerin sokulduğunu ve öğrencilerin işkencelerle gözaltına alındığını ifade eden Özsan, bunun en büyük örneğinin Boğaziçi Direnişi’nde görüldüğünü ifade etti:

“Biz Boğaziçi Direnişi’nde kendi sözümüzü söyledik ancak Türkiye siyasetine tam anlamıyla sözümüzü taşımayı başaramadık. Siyasetten karşılık beklediğimizde ise bizim direnişlerimize, bizim sözümüze yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda destek verildiğini gördük. Yalnızca düzen partilerinin kendi çıkarları doğrultusunda direnişimizi eğip büktüğü bir tabloyla karşılaştık. Yıllardır gençliğe savaş açmış AKP’ye ve AKP’nin yarattığı bu düzene karşı gençliğin ve Boğaziçililerin de sesini Meclis’e taşımamız gerektiğine inanıyorum.”

“TİP SADECE DEPREM BÖLGELERİNE YARDIM GÖNDERMEKLE KALMADI, AYNI ZAMANDA HALKTAN HALKA BİR KÖPRÜ OLUŞTURDU”

Türkiye İşçi Partisi’nin depremin meydana geldiği 6 Şubat’tan beri hem gönüllü arama-kurtarma ekipleriyle hem de Defne ile Samandağ ilçelerinde kurmuş olduğu koordinasyon merkezleriyle hala çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Özsan, TİP’in süreç boyunca deprem bölgelerinde halktan halka bir köprü oluşturduğunu ifade etti. Koordinasyon merkezlerinin halka yardım dağıtıldığı yerler olmaktan daha öteye gittiğini belirten Özsan, aynı zamanda bu merkezlerde deprem sonrası sürdürülebilir bir hayatın temellerinin atılmasının amaçlandığını söyledi:

“TİP deprem bölgelerinde sadece kendi imkanlarını kullanmadı, aynı zamanda halktan halka bir köprü oluşturdu. Başka şehirlerden toplanan tüm yardımlar Defne ile Samandağ’daki koordinasyon merkezlerine gönderiliyordu. Koordinasyon merkezlerinde dağıtılan tüm yardımlar Asi Yaşam Merkezi adını verdiğimiz konteyner kentimizdeki tüm konteynerler da halkın bağış ve yardımlarla alındı. Gönüllü ekiplerimiz her hafta kalkan otobüslerle sürekli bir döngü halinde afet bölgelerinde çalışmalarına devam ettiler.”

“İŞKENCE GÖZALTI ARACINDA DA DEVAM ETTİ”

26 Şubat 2023’te Kızılay’ın AHBAP derneğine 46 milyon TL’ye çadır satmasını protesto etmek amacıyla Kadıköy’de toplanan ve gözaltına alınan TİP üyelerinin arasında olduğunu belirten Milletvekili Adayı Atakan Özsan, eylemde polis müdahalesiyle karşılaştığını ve işkenceyle gözaltına alındığını anlattı:

“Hatay’da insanlar kalacak çadır bile bulamazken Kızılay’ın çadır sattığını öğrendiğimizde biz Kadıköy’e eyleme çıkmıştık. ‘Hükümet istifa’ sloganlarıyla yürürken polis müdahalesiyle karşılaştık. Birçok arkadaşım polisin tekmelerinden korunmak için birbirlerini sarıldılar. İşkence gözaltı aracında da devam etti. Gözaltı aracında arkadaşımıza yumruk attılar. İfade öncesi sağlık kontrolüne gittiğimizde arkadaşımızın gözü şişmiş ve açılamaz durumdaydı.”

“İŞKENCEYLE GÖZALTINA ALINDIKTAN 2 GÜN SONRA HATAY’A GÖNÜLLÜ OLARAK GİTTİM”

Akşam saatlerinde gözaltına alınıp sabaha karşı serbest bırakılan Özsan, işkenceyle gözaltına alındıktan 2 gün sonra Hatay’a gittiğini ve Hatay’ın Defne ilçesinde 5 gün kaldığını söyledi. Hatay’da kaldığı süre boyunca bölgedeki çalışmalara yardım ettiğini söyleyen Özsan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşkenceyle gözaltına alındıktan 2 gün sonra çarşamba akşamı Hatay’a gönüllü olarak gittim. Hatay’da 5 gün kaldım. Kaldığım süre boyunca elimden geldiğince bölgedekilere yardımcı olmaya çalıştım. Dediğim gibi TİP’nin bu konudaki politikası halktan halka bir köprü kurmak ve açmış olduğumuz Asi Yaşam Merkezi’yle konteyner kentimizle beraber Hatay’da sürdürülebilir bir hayatın temellerini atıp yeniden başlatmaktı.”

Kaynak: Gerçek Gündem