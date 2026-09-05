Selahattin Demirtaş Açıkladı: 'Selçuk Mızraklı, Salı Günü Tahliye Olacak'

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Yaklaşık 10 yıldır cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 7 yıldır aynı cezaevinde bulunduğu eski Diyarbakır Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’nın 8 Eylül Salı günü tahliye edileceğini duyurdu.

Demirtaş, QAD-Barış Meydanı’na yazdığı mesajı eş zamanlı olarak X hesabından da paylaştı. Mızraklı ile 7 yıldır aynı hücreyi paylaştıklarını belirten Demirtaş, eski belediye başkanına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demirtaş'ın açıklaması şu şekilde:

DEMİRTAŞ'TAN MIZRAKLI SÖZLERİ

Hapishanenin beton duvarına asılı iki karışlık televizyon açık. Selçuk Mızraklı ile masada oturuyoruz, Hoca’nın önünde her zamanki gibi bulmaca var. Gözlükleri, kırlaşmış saçı ve bıyığıyla Einstein’ı andırıyor. Atomu parçalamadı ama sabrıyla, iradesiyle yedi yılda beton duvarları 'çatlattı'. Bu defaki bulmaca bir hayli zor olsa gerek, Hoca içinden çıkmaya çalışıyor. Epey düşündükten sonra buluyor, soldan sağa dokuz harfli 'kardeşlik'miş. 'Sorusu neydi?' diyorum. 'Sorusu cevabından daha zor' diyor. MGK kararıyla yürürlüğe gireceği zannedilen yıpratılmış, örselenmiş, içi boşaltılmış, kollektif duygu durumu. 'Zormuş' diyorum.

'ARTIK SİZE EMANETTİR'

Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır’ın dört ay belediye başkanlığına karşı yedi yıl hapis yatmış ve cezasını tamamlayarak, 'kardeşlik' henüz ona uğramadan 8 Eylül Salı günü tahliye olacak temiz yürekli bilgesi. Son beş yıldır ben ona emanettim, o bana emanetti. Salı sabahı buradan çıkacak, akşamına da Diyarbakır Havaalanında olacak. Artık size emanettir. İçeriden dışarıya sekiz harfli. 'ÖZGÜRLÜK'. Hoca bulmacayı tamamlamak üzere.

Televizyonun sesini kısıyoruz, şahıs halen bir şeyler söylüyor. Az sonra haberlerde sürecin geldiği aşamaya ilişkin ayrıntılar verilecekmiş. Hoca, bulmacadaki son soruyu da çözüyor. Tepeden tırnağa beş harfli: 'İRADE'. 'Sorusu neymiş?' diyorum. 'Bunun sorusu yok' diyor Hoca, 'Sadece cevabı var.' Hoca, Salı akşamı Diyarbakır’da hayırlısıyla. Kesin, Sakızcı Memo da karşılamaya gelir. Yalnız, bizim sakızcımız çok haysiyetlidir, başkalarıyla karıştırmayın sakın.

Kaynak: Haber Merkezi