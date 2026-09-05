Selahattin Demirtaş Açıkladı: 'Selçuk Mızraklı, Salı Günü Tahliye Olacak'

Yaklaşık 10 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 7 yıldır birlikte hapis yattığı eski Diyarbakır Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'nın salı günü tahliye olacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
Selahattin Demirtaş Açıkladı: 'Selçuk Mızraklı, Salı Günü Tahliye Olacak'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaklaşık 10 yıldır cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 7 yıldır aynı cezaevinde bulunduğu eski Diyarbakır Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’nın 8 Eylül Salı günü tahliye edileceğini duyurdu.

Demirtaş, QAD-Barış Meydanı’na yazdığı mesajı eş zamanlı olarak X hesabından da paylaştı. Mızraklı ile 7 yıldır aynı hücreyi paylaştıklarını belirten Demirtaş, eski belediye başkanına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demirtaş'ın açıklaması şu şekilde:

DEMİRTAŞ'TAN MIZRAKLI SÖZLERİ

Hapishanenin beton duvarına asılı iki karışlık televizyon açık. Selçuk Mızraklı ile masada oturuyoruz, Hoca’nın önünde her zamanki gibi bulmaca var. Gözlükleri, kırlaşmış saçı ve bıyığıyla Einstein’ı andırıyor. Atomu parçalamadı ama sabrıyla, iradesiyle yedi yılda beton duvarları 'çatlattı'. Bu defaki bulmaca bir hayli zor olsa gerek, Hoca içinden çıkmaya çalışıyor. Epey düşündükten sonra buluyor, soldan sağa dokuz harfli 'kardeşlik'miş. 'Sorusu neydi?' diyorum. 'Sorusu cevabından daha zor' diyor. MGK kararıyla yürürlüğe gireceği zannedilen yıpratılmış, örselenmiş, içi boşaltılmış, kollektif duygu durumu. 'Zormuş' diyorum.

'ARTIK SİZE EMANETTİR'

Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır’ın dört ay belediye başkanlığına karşı yedi yıl hapis yatmış ve cezasını tamamlayarak, 'kardeşlik' henüz ona uğramadan 8 Eylül Salı günü tahliye olacak temiz yürekli bilgesi. Son beş yıldır ben ona emanettim, o bana emanetti. Salı sabahı buradan çıkacak, akşamına da Diyarbakır Havaalanında olacak. Artık size emanettir. İçeriden dışarıya sekiz harfli. 'ÖZGÜRLÜK'. Hoca bulmacayı tamamlamak üzere.

Televizyonun sesini kısıyoruz, şahıs halen bir şeyler söylüyor. Az sonra haberlerde sürecin geldiği aşamaya ilişkin ayrıntılar verilecekmiş. Hoca, bulmacadaki son soruyu da çözüyor. Tepeden tırnağa beş harfli: 'İRADE'. 'Sorusu neymiş?' diyorum. 'Bunun sorusu yok' diyor Hoca, 'Sadece cevabı var.' Hoca, Salı akşamı Diyarbakır’da hayırlısıyla. Kesin, Sakızcı Memo da karşılamaya gelir. Yalnız, bizim sakızcımız çok haysiyetlidir, başkalarıyla karıştırmayın sakın.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Selçuk Mızraklı Selahattin Demirtaş
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Almanya'nın Hamburg Kentinde Kanlı Gece! 2 Türk Hayatını Kaybetti, Saldırının Nedeni Araştırılıyor Hamburg’da Silahlı Saldırı: 2 Türk Öldü
Interpol’ün Kırmızı Bültenle Aradığı Şüpheli Alanya’da Yakalandı Interpol’ün Aradığı Şüpheli Alanya’da Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
1855'ten Beri Uyuyan Dev Uyanıyor mu? Türkiye’nin En Aktif Yanardağında Korkutan Keşif: 'Adeta Bir Cehennem Çukuruydu' 1855'ten Beri Uyuyan Dev Uyanıyor mu? Türkiye’nin En Aktif Yanardağında Korkutan Keşif
Üsküdar’da Seçim Düğümü Çözülemedi: Salt Çoğunluk Sağlanamadı, İşte Yeni Tarih Üsküdar’da Seçim Düğümü Çözülemedi
Korsan Taksi Denetiminde Dehşet: Cezaya Öfkelenen Emekli Polis, Polisi Şehit Edip Kendini Vurdu Korsan Taksi Denetiminde Dehşet: Cezaya Öfkelenen Emekli Polis, Polisi Şehit Edip Kendini Vurdu
İstanbul Bakırköy'de Korku Dolu Sabah: 6 Katlı Otel Alev Alev Yandı, Yaralılar Var 6 Katlı Otel Alev Alev Yandı, Yaralılar Var
Darp Görüntüleri Sonrası İlk Açıklama! Özlem Şanver, Berhan Şimşek’le Geçen 9,5 Yılı Anlattı Özlem Şanver, Berhan Şimşek’le Geçen 9,5 Yılı Anlattı