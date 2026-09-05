Almanya'nın Hamburg Kentinde Kanlı Gece! 2 Türk Hayatını Kaybetti, Saldırının Nedeni Araştırılıyor

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Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti, 1 Türk vatandaşı yaralandı. Hamburg polisi ve savcılığı, saldırının organize suç yapılanmaları arasındaki olası bir anlaşmazlıkla bağlantısını araştırıyor. Olay, 1 Eylül’de Hamburg’un St. Pauli semtinde, Hamburg Uluslararası Fuar Merkezi’nin karşısındaki Lagerstrasse Caddesi’nde bulunan bir iş yeri kompleksinde meydana geldi. Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SALDIRIDA 2 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ, 1 TÜRK YARALANDI

Polis ekipleri otoparkta 47 yaşındaki bir erkeği silahla vurulmuş ve ağır yaralı halde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen bu kişi yaşamını yitirdi. İş yeri kompleksinde yapılan aramada ise 33 yaşındaki başka bir erkek başından vurulmuş halde ölü bulundu. Alman medyasında ikinci kişinin yanında veya elinde silah bulunduğu ileri sürüldü ancak Hamburg Savcılığı bu bilgiyi doğrulamadı. Hayatını kaybeden iki kişinin Türk vatandaşı olduğu belirtildi.

48 YAŞINDAKİ TÜRK DE YARALANDI

Saldırıda 48 yaşındaki bir Türk vatandaşı da başını sıyıran kurşun nedeniyle yaralandı. Yaralının olay yerinden kendi imkanlarıyla ayrılarak Hamburg Üniversite Hastanesi’ne başvurduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Alman basınında yer alan bilgilere göre saldırıdan önce kısmen maskeli 8 ila 10 kişilik bir grup iş yeri kompleksine girdi. Kısa süre sonra bölgeden silah sesleri yükseldi. Polis ekipleri olay yerinde bulunan silah, mühimmat ve bazı araçları incelemeye aldı. Soruşturma, Hamburg Cinayet Masası (LKA 41) ile Organize Suçlarla Mücadele Birimi tarafından Hamburg Savcılığı koordinesinde yürütülüyor.

İSMAİL ÖZEN BAĞLANTISI DOĞRULANMADI

Silahlı saldırının gerçekleştiği Lagerstrasse 11 adresindeki iş yeri kompleksinde, eski profesyonel boksör ve Universum Boxing’in sahibi İsmail Özen’in boks kulübünün de bulunduğu belirtildi. Özen, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada saldırının kendisiyle bağlantılı olmadığını, olayın şirketlerine ait alanlarda gerçekleşmediğini ve hayatını kaybeden kişileri tanımadığını ifade etti. Aynı komplekse 26 Haziran gecesi el bombası atılması ve temmuz ayında Özen’i hedef alan hakaret içerikli bir tabelanın Elbbrücken yakınlarında polis tarafından kaldırılması da dikkat çekti. Ancak polis, bu olaylarla 1 Eylül’deki saldırı arasında bağlantı bulunduğunu gösteren herhangi bir kanıt paylaşmadı.

SAVCILIK ORGANİZE SUÇ İHTİMALİNİ ARAŞTIRIYOR

Hamburg Savcılığı, saldırının arka planında “suç örgütü içerisindeki bir anlaşmazlığa” ilişkin emareler bulunduğunu açıkladı. Saldırının bir “mafya hesaplaşması” olduğu yönündeki iddiaların ise henüz resmi makamlarca doğrulanmadığı belirtildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA