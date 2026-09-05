Interpol’ün Kırmızı Bültenle Aradığı Şüpheli Alanya’da Yakalandı

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Antalya’nın Alanya ilçesinde, Rus makamlarınca “nitelikli dolandırıcılık” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Marat Dreizin, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Interpol Daire Başkanlığından gelen bilgiler doğrultusunda çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan araştırmada, Rus makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Türkiye’de G, V ve M tehdit kodlarının bulunduğu belirtilen Dreizin’in Alanya’da olduğu belirlendi. Ekiplerin takibi sonucu Dreizin, bugün saat 16.30 sıralarında Kargıcak Mahallesi Tevfik Müftüoğlu Caddesi’nde yakalandı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA