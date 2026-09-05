Estetik Operasyonu Kabusa Döndü! 2 Gün Entübe Edildi, Doktora Milyon Liralık Dava Açtı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’da estetik görünümünü iyileştirmek amacıyla özel bir klinikte gıdı liposuction ve endolifting lazer işlemi yaptıran 40 yaşındaki emlakçı Gonca Uzhan, işlemden kısa süre sonra ciddi sağlık sorunları yaşadı. Boyun bölgesinde şişlik, morarma ve kanama meydana gelen Uzhan, nefes almakta zorlanınca hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 2 gün entübe edilen Uzhan, işlemi gerçekleştiren doktor Dr. A.S. hakkında suç duyurusunda bulunarak 5 milyon 64 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Uzhan, 9 Haziran’da Muratpaşa’daki kliniğe başvurarak gıdı liposuction ve endolifting lazer işlemleri yaptırdı. Dava dilekçesinde yer alan bilgilere göre işlemden yaklaşık 1-2 saat sonra boyun bölgesinde şişme, morarma ve kanama başlayan Uzhan, kısa süre içerisinde nefes almakta güçlük çekti.

'BANDI AÇMASAM NEFES ALAMIYORUM'

Uzhan'ın işlem sonrasında Dr. A.S. ve kliniğiyle yaptığı belirtilen WhatsApp yazışmaları da dava dosyasına delil olarak sunuldu. Ekran görüntülerinde Uzhan'ın boynundaki şişlik ve morarmayı gösteren fotoğrafları gönderdiği, saat 17.16'da, 'Hocam çok şişiyor patlayacak gibi' ve 'Bandajı açmasam nefes alamıyorum' şeklinde mesajlar yazdığı görüldü. Diğer ekran görüntüsünde ise Uzhan'ın boynundaki morluk ve kanama görülürken, doktorla sesli ve görüntülü görüşmeler yapıldığına ilişkin kayıtlar yer aldı. Dava dilekçesinde de Uzhan'ın işlem sonrasında kanamanın devam ettiğini ve nefes almakta zorlandığını WhatsApp üzerinden bildirdiği kaydedildi.

ACİL SERVİSE GÖTÜRÜLDÜ

Şikayetçi ifade tutanağı ve dava dilekçesindeki anlatıma göre durumu ağırlaşan Uzhan, eşi tarafından Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Dava dilekçesinde, Uzhan'ın kliniğe dönmek yerine hastanenin acil servisine başvurduğu, burada hematom nedeniyle cerrahi müdahale gerçekleştirildiği, hava yolunun güvence altına alınması amacıyla trakeostomi uygulandığı ve yoğun bakım tedavisine alındığı belirtildi.

BOYNUNDA HEMATOM TESPİT EDİLDİ

Antalya Şehir Hastanesi'nin 11 sayfalık epikriz ve tedavi evrakında Uzhan'ın başvuru nedeni, liposuction ve endolifting lazer operasyonu sonrasında gelişen hematom ve nefes almada güçlük olarak kayıtlara geçti. Hastane kayıtlarında boyun bölgesindeki hematom nedeniyle hava yolu güvenliğine yönelik müdahaleler ile cerrahi süreç ayrıntılı şekilde yer aldı. Epikriz dosyasındaki ameliyat notunda da Uzhan'a boyun hematomu drenaj operasyonu uygulandığı ve acil trakeostomi açıldığı belirtildi. Hastane kayıtları, Uzhan'ın yoğun bakımda tedavi gördüğünü de ortaya koydu. Dava dilekçesinde bu süreç, 'acil trakeostomi, entübasyon, dört günlük yoğun bakım süreci ve cerrahi hematom boşaltılması' şeklinde aktarıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tedavisinin ardından Dr. A.S.'den şikayetçi olan Uzhan'ın başvurusu üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Uzhan'ın 24 Temmuz'da polis merkezinde alınan ifade tutanağında olay, 'taksirle yaralama' olarak yer aldı. Uzhan ifadesinde işlemden sonra boynunun hızla şişmeye başladığını, kanama ve nefes darlığı yaşadığını, Antalya Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığını anlattı. Uzhan ayrıca yüzünde sinir hasarı ve his kaybı, saçkıran ve saç kaybı yaşadığı, akciğerinin söndüğü iddiasıyla Dr. A.S.'den şikayetçi oldu.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE TABİP ODASINA DA BAŞVURDU

Uzhan, Dr. A.S. ve işlemin gerçekleştirildiği klinik hakkında Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne de şikayette bulundu. Başvuruda olayın hasta güvenliği, sağlık hizmetinin sunumu, mesleki yetki ve sağlık mevzuatına uygunluk yönlerinden incelenmesi ve gerekli idari soruşturmanın başlatılması talep edildi. Antalya Tabip Odası Başkanlığı'na yapılan başvuruda ise olayın Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları ve ilgili disiplin mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi istendi.

5 MİLYON 64 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Gonca Uzhan, avukatı aracılığıyla Antalya Nöbetçi Tüketici Mahkemesi'nde Dr. A.S. hakkında tazminat davası da açtı. 28 Ağustos tarihli dava dilekçesinde, 60 bin TL işlem bedelinin iadesi, şimdilik toplam 4 bin TL tedavi gideri, kazanç kaybı, gelecekteki zorunlu tedavi giderleri ve diğer maddi zararlar ile 5 milyon TL manevi tazminat olmak üzere toplam 5 milyon 64 bin TL talep edildi. Dilekçede Uzhan'ın yüz ve boyun bölgesindeki doku hasarı, yüz siniri hasarı ve asimetri, saçlı derideki doku ve saç kaybı ile kalıcı iz ve gelecekte ek tedavi ihtimali bulunduğu ileri sürüldü. Maddi zararların tamamının henüz belirlenemediği gerekçesiyle maddi tazminat yönünden kısmi dava açıldığı, bilirkişi incelemesinin ardından gerçek zarar miktarına göre talebin artırılabileceği kaydedildi.

HEKİMİN YETKİ VE UZMANLIĞININ ARAŞTIRILMASI TALEBİ

Tazminat davası dilekçesinde, Dr. A.S.'nin uzmanlık alanı ve yapılan işlemlere ilişkin yetkisinin de araştırılması talep edildi. Dilekçede, hekime ait eğitim veya katılım belgelerinin tek başına gıdı liposuction ya da endolifting lazer işlemini bağımsız gerçekleştirme yetkisini kanıtlamayacağı ileri sürülerek; uzmanlık belgesi, varsa estetik ve kozmetik uygulamalarına ilişkin Sağlık Bakanlığı sertifikası ve bunların kapsamının resmi kayıtlardan sorulması istendi. Bunların davacı tarafın iddiaları olduğu ve yetki konusunda henüz mahkemece yapılmış bir tespit bulunmadığı belirtildi.

KLİNİĞİN KOŞULLARI DAVA DİLEKÇESİNDE

Dava dilekçesinde, işlemin gerçekleştirildiği kliniğin fiziki koşullarına ilişkin çeşitli iddialara yer verildi. İşlem yapılan odanın kapısının açık olduğu, başka kişilerin odaya girip çıktığı ve işlem sırasında Dr. A.S.'nin telefon görüşmeleri yaptığı öne sürüldü. Davacı taraf, kliniğin ruhsatı, faaliyet izinleri, işlem odasının fiziki şartları, sterilizasyon kayıtları, acil müdahale ekipmanları ve kullanılan cihazların da bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti.

FOTOĞRAFLAR DA DOSYADA

Uzhan'ın işlem sonrasında çekilen fotoğrafları davada deliller arasında gösterildi. Fotoğraflarda Uzhan'ın boyun ve çene bölgesindeki yoğun morarma ve şişlik ile hastanedeki tedavi sürecinde boyun bölgesine yapılan müdahaleler görüldü. Dava dilekçesinde Antalya Şehir Hastanesi epikrizleri, ameliyat ve yoğun bakım kayıtları, WhatsApp yazışmaları, fotoğraf ve video kayıtları ile hekimin uzmanlık ve sertifika belgelerinin delil olarak incelenmesi talep edildi.

'ESTETİK İŞLEMDEN ÇIKTI, YAŞAM MÜCADELEM OLDU'

Gonca Uzhan, 9 Haziran'da estetik görünümünü iyileştirmek için kliniğe gittiğini, işlemden sonra boğazının hızla şiştiğini söyledi. Uzhan, "Klinikten çıktım. Ciddi anlamda kanama başladı. Evime geldiğimde artık nefes alamaz duruma geldim. Eşimi aradım, beni hastaneye yetiştirdi. Şehir Hastanesi'nde doğrudan kırmızı alana alındım. Boynumdaki hematom nedeniyle nefes alamıyordum. Acil trakeostomi açıldı ve bu şekilde hayata tutundum" dedi. Ölümden döndüğünü ve Dr. A.S.'den şikayetçi olduğunu belirten Uzhan, "Bu benim estetik görünümümü beğenmediğim bir işlem olmaktan çıktı. Bu benim tamamen hayatla yaşam mücadelem oldu. Bu konudan dolayı kendisinden şikayetçi oldum, davacıyım. Artık bütün kararı Türk mahkemelerine bırakıyorum ve mahkemelere güveniyorum" diye konuştu.

DOKTORDAN 'PARA İSTEDİLER' İDDİASI

Dr. A.S. ise hakkındaki suç duyurusu üzerine soruşturma için savcılığın, Sağlık İl Müdürlüğü'ne başvurduğunu belirterek, "İl Sağlık da araştırıyor, birincisi 'Bu doktorun bu işi yapma yetkisi var mı?', ikincisi 'Bu doktorun bu işte bir suçu, hatası var mı' diye. Çok şükür, yetkimiz var, hatamız da yok. Bu işlem, olabilecek bir şey. Yani damar yolu açıyorsanız kolunuzdan kan gelebilir. Bunun gibi bir şey. Ama söylediği gibi bir kanama değil, küçücük bir kanama, yüzeysel bir kanama ve durmuş şeklinde tomografisinde raporlanmış. Bunlar benden 4-5 milyon para istedi. 'Ya bu parayı vereceksin, ya da iş yaptırtmayacağız. Gerekirse sosyal medya, görsel medyada her türlü yola başvuracağız' dediler" diye konuştu.

'SUÇUM VARSA HUKUK KARARINI VERİR'

Gonca Uzhan'ın kocasının ise hastalarına, diğer kişilere yazmaya başladığını ileri süren Dr. A.S. ise "Ben de şimdi onlarla ilgili yasal yollara başvuru yapacağım. Ben doktorum, bazen basit bir ilaçla bile alerjiden ölebiliyor insanlar. Varsa benim bir suçum, hukuk kararını verir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA