Seçil Erzan dosyasında adı geçen tefeciyle ilgili ilginç detaylar: Hiçbir ticari faaliyeti ve vergi kaydı yok...

BDDK'nın Seçil Erzan hakkında hazırladığı raporda, tefeci olarak çalıştığı belirtilen Süleyman Aslan'ın da adı geçiyor. T24 yazarı Tolga Şardan, Erzan'ın ifadesinde "Süleyman Aslan, bana 1 milyon 350 bin dolar daha para vermişti. Sonrasında ben, 2 milyon 650 bin dolar şeklinde çok daha fazla bir parayı Süleyman Aslan’a ödedim" diye anlattığı Aslan'ın kendi adına resmi hiçbir işlem olmadığına dikkat çekti, hakkında herhangi bir adli işlem yapılmadığını belirtti.

Tolga Şardan'ın "Kamuoyunda "Fatih Terim Fonu" olarak bilinen dosyada adı geçen Tefeci Süleyman Aslan kimdir?" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Aslan, hem lira hem de döviz cinsinden para satıyor. Sıkı da faiz alıyor. Mesela, yine Erzan’ın ifadesine yansıdığı kadarıyla 1 milyon 350 bin euroyu, 2 milyon 650 bin euro olarak geri alıyor. Neredeyse verilen borcun iki katı faizle tahsilat yapmış.

Adliye ile polis, Aslan’ın kim olduğunu ve neler yaptığını merak ediyor mu bilmiyorum?

Ancak, İstanbul’u iyi bilen kaynaklarım aracılığıyla Aslan’ın kim olduğu konusunda biraz araştırma yaptım.

Tefeci olduğu iddia edilen Aslan’la ilgili edindiğim bilgiler şöyle:

Doğru, ifadelerde geçtiği gibi İstanbul Florya’da yaşıyor. İş yeri de burada. Kendi adına resmi olarak hiçbir ticari faaliyeti yok. Diğer bir değişle, adına kayıtlı ya da ortak olarak gözüktüğü bir firması veya şirketi yok.

Siirtli olarak biliniyor. Çok zengin. Geniş mal varlığına sahip. Bu işlerle ilgilenenler, Aslan’ı 'beynelmilel tefeci' olarak tanımlıyor. Devletle herhangi bir doğrudan ilişkisi gözükmüyor. Kapalıçarşı’da da herhangi bir iş yeri yok.

Görüştüğüm kaynaklarım, mevcut durumu nedeniyle vergi kaydının da olmadığını belirtti. Ayrıca, polis tarafından da 'çok bilinen bir isim olmaması' dikkat çekici geldi bana doğrusu!

Para ve senetlerin kendisine teslim edildiği yönünde ifadeler mevcut.

Dosyada adı geçen ve ifadelerde görüldüğü kadarıyla işin içinde olan isimlerden Süleyman Aslan’la ilgili henüz adli bir işlem başlatılmış gözükmüyor."

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